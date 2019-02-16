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Malatya'da demir yolu çalışanlarından konser

- Aralarında mühendis, makinist, hareket ve yol bakım memurlarının da bulunduğu TCDD 5. Bölge Müdürlüğü personelinden oluşan koro, Atatürk'ün kente gelişi ile kurumun yıl dönümü dolayısıyla konser verdi

Malatya'da demir yolu çalışanlarından konser

- Aralarında mühendis, makinist, hareket ve yol bakım memurlarının da bulunduğu TCDD 5. Bölge Müdürlüğü personelinden oluşan koro, Atatürk'ün kente gelişi ile kurumun yıl dönümü dolayısıyla konser verdi

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:56
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Malatya'da demir yolu çalışanlarından konser

MALATYA (AA) - Malatya'da, aralarında mühendis, makinist, hareket ve yol bakım memurunun da bulunduğu TCDD çalışanlarının oluşturduğu koro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yılı ile TCDD'nin kuruluşunun 163. yıl dönümü dolayısıyla türküler seslendirdi.

Malatya Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen "Türkü Treni Gecesi" programı, Atatürk'ün trenle Malatya'ya gelişi ile demir yolu çalışmalarını içeren sinevizyon gösterisiyle başladı.

TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, Atatürk'ün kente geliş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirterek "Koromuzda 15 yaşından 70 yaşına kadar, işçisinden memuruna kadar herkes var. Böyle bir organizasyonu ilk defa yapıyoruz." dedi.

Yiğit'in konuşmasının ardından Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu.

Daha sonra koro Malatya, Elazığ, Erzurum ve farklı yörelere ait eserleri seslendirdi.

Anahtar Kelimeler:
KonserMalaytaMustafa Kemal AtatürkTCDD 5. Bölge Müdürlüğü
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