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Maher Zain İstanbul'da konser verecek

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Maher Zain İstanbul'da konser verecek

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mart 2019 Cuma 09:43
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Maher Zain İstanbul'da konser verecek

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'taİstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisini de görmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 15.03.2019 09:45
Anahtar Kelimeler:
Maher Zain Istanbul
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