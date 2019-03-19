Lise öğrencisi kara kalemle şehitleri resmetti

Çankırı'da bir lise öğrencisinin, şehitlerin portrelerinden oluşan kara kalem resim sergisi, izlenime sunuldu.

Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Aktar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çankırılı şehitlerin portrelerini çizmeye karar verdi.

Yaklaşık 2 ay uğraşarak Çankırılı 30 şehidin portrelerini kara kalemle çizen Aktar, resimleri İstiklal Yolu Parkı'nda sergiledi.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, günün önemine işaret etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihin en büyük zaferlerinden olduğunu vurgulayan Meydaneri, "Bugüne kadar bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu sergi, adı Elif, kendi elif gibi dik bir kız çocuğunun ailesine, vatanına vefa hikayesidir. Bu hikayenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Elif Aktar da Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü olduğunu ifade ederek, "Vatan topraklarımızı korumak için çok şehit vermiş bir ulusuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, burada kara kalemle sınırlı sayıda şehidimizin portrelerini çizmeye çalıştım. Onların nezdinde tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Sergi açılışına, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.