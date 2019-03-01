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Kuzey Makedonya'da "Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı" konferansı

- Başkent Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı, Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula katıldı

Kuzey Makedonya'da "Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı" konferansı

- Başkent Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı, Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula katıldı

01 Mart 2019 Cuma 22:36
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Kuzey Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği'nin yürüttüğü "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı" konulu konferans düzenlendi.

Başkent Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Kampüsü'nde düzenlenen konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı, Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula ve öğrenciler katıldı.

Abdula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Gençlik Okulu çerçevesinde başlattıkları "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesinin üçüncü seminerini düzenlediklerini ifade etti.

Projenin ilk iki konferansında Osmanlı'nın bilim ve düşünce tarihinin ele alındığını belirten Abdula, "Bu sefer artık ekonomik yapıya, kültürel yapıya ineceğiz. Osmanlı ekonomik tarihi, dünya tarihi açısından, özellikle Balkanlar üzerinden anlamlandırılması açısından önemli bir dönemeç." şeklinde konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadı da AA muhabirine, konferansta, Osmanlı döneminde insanların gündelik hayatına dokunan uygulamaları, iktisada yönelik bakış açıları ve iktisadi hayatla ilişkileri gibi konulara değindiklerini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğunun üç kıtada çok değişik dillerde, dinlerde ve renklerde insanları idare ettiğini kaydeden Kadı, Osmanlının iktisadi yapısının bugünkü ekonomi terim ve kavramlarıyla izah edilmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Kadı, bugünkü iktisadi hayatta ilk akla gelen konuların 'kapitalizm ve sosyalizm' gibi konular olduğuna dikkati çekerek, "Bu kavramlarla hareketle Osmanlı'nın tavrını tanımlamak, anlamak, açıklamak oldukça güç. Osmanlı'nın nevi şahsına münhasır bir bakış açısı var. Bir kere iktisadi hayata insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut olan alan olarak bakıyorlar. Birtakım zümrelerin, birtakım sınıfların zenginleşmesinin vuku bulacağı bir alan olarak kesinlikle görmüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fettah Efendi Eğitim Ve Düşünce DerneğiKuzey MakedonyaOsmanlı Ortak MirasımızÜsküpYTB
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