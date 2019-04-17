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Kültür turizminde rota 'UNESCO'ya göre belirleniyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz, "Dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi var." dedi.

Kültür turizminde rota 'UNESCO'ya göre belirleniyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz, "Dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi var." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 09:36
Kültür turizminde rota 'UNESCO'ya göre belirleniyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek ve bu alanlarda bulunmak isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi olduğunu belirterek, "Bu kitle seyahat ve organizasyonlarını miras alanlarına göre belirliyor." dedi.

Bir program için kentte bulunan Prof. Dr. Öcal Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO listesine giren miras eserlerin, kent ve ülke turizmine önemli faydalar sağladığını söyledi.

UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür konusundaki yetkili kurumu olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kültürle yaptığı şeyleri uluslararası toplum ciddiye alıyor. Yaptığı ciddi işlerden birisi de insanlık için değerli gördüğü, üstün evrensel değerde bulduğu eserleri çeşitli yol ve yöntemlerle miras listesine alması. Bu anlamda somut ve somut olmayan listedeki miras alanları değer görüyor. UNESCO listelerinde olmak uluslararası tanınırlık ve farkındalık açısından çok önemli. Bu eserler şehrin ekonomisine, kültürüne, kültür korumanın yararlılığına fayda sağlıyor."

Oğuz, UNESCO miras alanlarına göre rotalarını belirleyen turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin başında Edirne'nin geldiğini, kentin hem somut hem de somut olmayan listede eseri bulunduğunu bildirerek, bu özelliğinin turizm alanında kente avantaj sağladığını dile getirdi.

Kentin UNESCO eserleri ve zengin kültürüyle ön plana çıktığının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"Edirne açısından bakınca Selimiye Camisi ve Külliyesi 2011 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesinde. UNESCO'nun internet sitesine girdiğinizde Türkiye'ye ait eserler arasında Selimiye hakkında detaylı bilgi ve fotoğraflar görülüyor. Dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek ve bu alanlarda bulunmak isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi var. Bu kitle seyahat ve organizasyonlarını miras alanlarına göre belirliyor. O nedenle Selimiye'nin miras listesine girmesiyle Edirne'de hatırı sayılır miktarda bir kültür turizm hareketliliği oldu. Buna ek olarak Edirne'nin çok önemli bir avantajı var. Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri bulunuyor. Bu güreşler her yıl Edirne'de yapılıyor. Dünyada hem somutu hem de somut olmayanıyla birlikte iki miras alanını UNESCO'nun listelerine kaydettirmiş şehir sayısı azdır. Bu bakımdan da Edirne çok ilgi çekici hale geliyor."

Oğuz, geçen aylarda yapılan bir toplantıya değinerek, "Kuzey Kore ve Güney Kore, ortak bir zeminde buluşup aralarındaki çatışmayı en aza indiren ortak bir dosya sundular. Kore güreşi dosyasını sundular. Koreliler bizim Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizi çok merak ediyorlar. Bunun için hem bilimsel araştırmalar yapıyorlar hem de turizm amaçlı seyahatler düzenliyorlar." diye konuştu.

Öcal Oğuz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 2. Beyazıt Külliyesi ve Uzun Köprü'nün kalıcı listeye geçmesiyle kentin kültür turizmi alanında daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

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Unesco
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