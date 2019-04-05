Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98600
ALTIN
231.139
DOLAR
5.5679
STERLİN
7.2730
EURO
6.2550
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Kibarlık Budalası 600. kez sahnelendi

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro oyununun 10 yılda 600. defa sergilenmesi dolayısıyla özel gösterim yapıldı.

Kibarlık Budalası 600. kez sahnelendi

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro oyununun 10 yılda 600. defa sergilenmesi dolayısıyla özel gösterim yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Nisan 2019 Cuma 15:21
Kibarlık Budalası 600. kez sahnelendi

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı "Kibarlık Budalası" tiyatro oyunu 600. kez sahnelendi.

Kedi Sahne Sanatları tarafından sahnelenen oyunun 10. yılında 600. defa sahneye konulması dolayısıyla Artı Sahne'de özel gösterim yapıldı.

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın dışındaMoliere'in bir oyununun 600 defa oynanmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Oyunun uzun süre sahnelenmeye devam etmesi dileğini ifade eden Dormen, "Fransızlar maalesef buna ilgi göstermediler, bu nedenle biraz şaşkınım, çünkü ilgi göstermeleri lazım. Kendi oyunları 600 defa Türkiye gibi yabancı bir ülkede oynanıyor. Oyunun bu kadar iyi gitmesinin sebeplerinden biri de seyircinin salonu doldurması, alkışlaması ve beğenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanı insana insanca anlatıyoruz"

Kedi Sahne Sanatları Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner de oyunda izleyicinin beklediğinden fazlasını bulacağını vurgulayarak, "Binlerce seyirci bugüne kadar oyunda aradığını bulmuş olmalı ki alkışlamaya devam etmiş. Bizim dileğimiz bu hep devam etsin, bütün prodüksiyonlarımız yüzlerce kez perde açsın." diye konuştu.

"Kibarlık Budalası"nın yönetmenliğini de üstelenen Altıner, bir Fransız oyununun yabancı dilde bu kadar çok ve uzun süre oynanmasının bir dünya rekoru olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu her şeyden önce Haldun Dormen'in büyük enerjisine borçluyuz. Aynı şekilde diğer oyun arkadaşlarımın oyuna sevgiyle sarılmaları da bu oyunun seyirciye güzel yansımasını sağlıyor. Tiyatronun ana kurallarından biri, insanı insana insanca anlatıyor olmamız."  

Oyunun 10. yılına özel kutlama

Haldun Dormen'in ilk kez sahnelenmesinden bu yana başrolünü üstlendiği oyunun 10. yılında 600. kez sahnelenmesi dolayısıyla temsilin ardından kutlama töreni düzenlendi.

Törende oyuncuların yanı sıra gösterinin sahnelenmesinde emeği geçenlere plaket verildi, 600. oyun için hazırlanan pasta ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Oyunun özel gösterimine Melda Gür, Ebru Karanfilci, Merve Sevi, Eylem Şenkal, Gencay Gürün gibi isimlerin yanı sıra Haldun Dormen'in ailesi ve tiyatroseverler katıldı.  

"Kibarlık Budalası"nda, 17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma adına gösterdiği çabalar konu ediliyor.

Oyunun kadrosunda ayrıca Göksel Kortay, Damla Cercisoğlu, Anıl Yülek, Reyhan Aydınsel, Sadi Özen, Burcu Akyürek ve Efe Yeşilay yer alıyor.

Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun kostüm tasarımı Türkan Kafadar'a, dekor tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen'e, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir'e ait. 

Anahtar Kelimeler:
Kibarlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali' 3 Mayıs'ta başlayacak
'5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali' 3 Mayıs'ta başlayacak
CerModern 'büyülü' sergiye ev sahipliği yapacak
CerModern 'büyülü' sergiye ev sahipliği yapacak
Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze 300 bin ziyaretçi hedefinde
Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze 300 bin ziyaretçi hedefinde
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim