'Karakteriyle değer katan gerçek kahramanlar unutturuluyor'

Almanya'da çektiği yeni klibi kısa sürede internette çok sayıda kişiye ulaşan ve ilgi gören Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, "Muhammed Ali" adlı çalışmasını, sözlerini ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

Medyada gerçek kahramanların unutturulmaya çalışıldığını ifade eden Aydemir, şarkısının klibini Türkçe rapin doğduğu yer olan Berlin'de çektiğini söyledi.

"Misal" adıyla da tanınan Aydemir, son şarkısında Cüneyt Arkın, Muhammed Ali ve Şeyh Şaban-ı Veli gibi isimlerin yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlmiyle, ahlakıyla, sporcu kişiliğiyle ya da karakteriyle bize değer katan gerçek kahramanlar unutturulmaya çalışılıyor. Sinemada Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battalgazi gibi karakterleri canlandıran Cüneyt Arkın bir kahraman. Cüneyt Arkın'ın Battalgazi filmi yerine bizim insanlarımıza Rambo verildi. Şarkının sözlerinde kendi kahramanlarımızın, bizim olan değerlerimizin unutturulmaya çalışmasına karşı bir sitem var."

"Muhammed Ali hapisteyken Rocky filmi çekildi"

Dünya şampiyonu boksör Muhammed Ali'nin Vietnam savaşına gitmediği için hapse atıldığını ve kazandığı altın kemerinin elinden alındığını anımsatan Aydemir, "Muhammed Ali hapisteyken Rocky filmi çekildi. Hapisten çıkarıldıktan hemen 2 ay sonra maça çıkarıldı ve yenildi. Ama bir sene sonra yenildiği adamı da onu yeneni de yendi. Muhammed Ali, doğru insanları temsil eden dünyadaki en önemli insanlardan biri." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Malcolm X'in "Eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzmanlığım yok. Ama samimiyim ve benim samimiyetim benim kimliğimdir" sözüne ithafen "kimliğim samimiyet benim, azığım niyet" diyerek alıntı yaptığını ve bir Hadis-i Şerif'ten ilham alarak "Koş kardeş uzak değil Tibet" dediğini dile getirdi.

Bir dönem Almanya'ya çalışmaya giden Türklerin yaşam mücadelesine de atıfta bulunmak için "Muhammed Ali" isimli şarkısının klibini Berlin'de çektiğine dikkati çeken rap şarkıcısı, şunları kaydetti:

"Türkçe rap, Türkiye'de başlamadı. Türkçe rapin doğuş yeri Berlin'dir. Berlin'de küçük İstanbul denilen Kreuzberg'da doğdu. Klipte de buradan rapin çıkışına bir atıf var. Aslında şarkıyı yapma amacımdaki baş kaldırının klibin çekildiği yerle birlikte bir mesajı var. Bizim Türk insanımızın Almanya'ya çok büyük katkıları ve etkileri var. Onların yaşadığı mücadeleyi de klipte anlatmaya çalışıyoruz."

"İzlenme oranları gayet güzel gidiyor"

Avusturya, Almanya, Tayland ve Malezya'nın arasında bulunduğu pek çok ülkeden dinleyicileri olduğunu belirten Aydemir, "Ben doğruyu söyledikten sonra, söylediklerim asıl ilham kaynağım Allah tarafından bir değer bulacaktır. Önemli olan da bu. Tabi klibin izlenme oranları da gayet güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

Beş parçadan oluşan "Vur Mehmedim" albümünü çıkardıklarını, albümdeki "Vur Mehmedim" şarkısına çektikleri klibin de bir milyona yakın izlendiğini anımsatan Aydemir, "Askerlerimize moral vermek için hazırlamıştık. Bir şehit kardeşi olduğum için çok da severek yaptığım bir eser oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü rapçi, 16 Mart'ta İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde konser vereceğini, yurt içi ve yurt dışı konser programlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

"'Çocukluğum' ile beğeni topladı"

Rap müziği şarkıcısı Resul Aydemir, 2016 yılında katıldığı bir ses yarışmasında söylediği "Çocukluğum" şarkısıyla beğeni topladı.

Yarışma öncesinde de 'Misal' adıyla rap şarkıları yazan ve söyleyen Aydemir, "Mahşer Tepesi", "Çocukluğum", "Ülkemde Her An Doğar Kahramanlar" ve "Vur Mehmedim" albümlerine imza attı.

Altyapısı "Nasihat"e ait olan ve sosyal medya platformlarında kısa sürede ilgi gören son klibi "Muhammed Ali"nin şarkı sözleri Resul Aydemir'e ait.