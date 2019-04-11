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'Kapı' filminin galası yapıldı

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

'Kapı' filminin galası yapıldı

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 08:22
'Kapı' filminin galası yapıldı

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kadir İnanır, Türkiye'de film çekmenin zorluklarına değinerek, "Film çekmek maliyeti yüksek bir olay, bireysel sanatlar içerisinde (sinema) 7. sırada yer alan bir sanat dalı. Bugünün ekonomisinde Türkiye'de bir film üretmenin en düşük maliyeti bir milyon dolar." dedi.

Usta oyuncu, "Kapı" filminin milyon dolarlar verilerek ortaya çıkan bir filmle karşılaştırılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İddia ediyorum ki Türkiye evrensel sinema değerlerini taşıyan çok özel bir film izleyecek. Eleştiri hakkı her zaman var ama bu tarz filmler, bir daha çekilemez. Karar verici seyircilerdir. Ticari olarak bir şansı yoktur ama salt sanat ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bir filmi izleyecek kişi bence bu ülkede milyonlarca vardır. Buna inanıyoruz. "

Vahide Perçin, filmin Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ele aldığını belirterek, "Geçmişte bıraktıkları aralığı kapatmak için geri geliyorlar. Kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar." diye konuştu.

Filmin çekimlerinin meşakkatli geçtiğini aktaran Perçin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim ülkemizde kendi sanatınızı biraz çile çekerek yapabiliyorsunuz ama biz Mardin'de de Almanya'da da çok güzel günler geçirdik, çok güzel dostluklar kurduk. Hayatımıza çok güzel bir çentik attık. Bu filmin böyle de bir kalıcılığı olacak bizim hayatımızda. Türk sinemasında da önemli bir yer tutacak."

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Menderes Samancılar, "Projenin acıların kapısını araladığını zannediyorum. Önemli olan da bu aralıktan hepimizin bakmasını sağlaması." ifadelerini kullandı.

Aybüke Pusat da usta oyuncularla bu filmde birlikte rol almaktan dolayı mutlu ve şanslı olduğunu dile getirdi.

Film hakkında

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak oturuyor. Senaryosunu, Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yapımını Durak Film gerçekleştirdi.

Müziklerinde Güldiyar Tanrıdağlı'nın imzası olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer aldı.

Film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Yakup ve Şemsa üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Süryani bir ailedir ve yirmi beş yıl önce Mardin'den Berlin'e göç etmişlerdir. Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin'den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon, 25 yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir. Yakup ve Şemsa, onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile Mardin'e giderler. Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır."

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Kapı
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