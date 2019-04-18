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İzmir'in boyozu yeni tatlarla dünya pazarında

Hindistan cevizi, labne peynir, çikolata, fıstık ve incirle tatlandırılan boyoz, ABD'ye ve bazı Avrupa ülkelerine satılmaya başlandı.

İzmir'in boyozu yeni tatlarla dünya pazarında

Hindistan cevizi, labne peynir, çikolata, fıstık ve incirle tatlandırılan boyoz, ABD'ye ve bazı Avrupa ülkelerine satılmaya başlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Nisan 2019 Perşembe 10:31
İzmir'in boyozu yeni tatlarla dünya pazarında

İzmir'in coğrafi işaret olarak tescillenen tatlarından boyoz, farklı damakla hitap etmek amacıyla labne peynir, çikolata, Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve incir gibi malzemelerle tatlandırılarak ABD ve Avrupa pazarına sunuldu.

Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları karamelli, Hindistan cevizli, bitter çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli-labneli, incirli, elma-tarçınlı, zahterli-labneli, frambuazlı-labneli ve misket limonlu boyozları tanıttı.

Bu yeni lezzetleri Amerika'ya ve Avrupa'daki 6 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Turan, hedeflerinin geleneksel bir tadı daha çok insana ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Turan, üretim kapasitelerinin yıllık 3 milyon adet barajını aştığını ifade ederek, "Üretimimiz 2019 yılında 3 milyon 31 bine ulaştı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve hedef pazarımızı genişletmek istiyoruz." dedi.

"Bu sadece bir lezzet değil kültür hareketi"

Boyozu yurt içinde de büyük marketlerde donmuş halde sattıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Boyozda her ülkenin kendine has tadını yakalayarak dünyadaki metropol kentlerde var olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa'da ve ABD'de büyümek, daha sonra Çin'e kadar gitmek. Bu sadece bir lezzet değil. Kültür hareketi. Kruvasan da aynı toprakların ürünü ama bugün Fransız mutfağından geldiği biliniyor. Boyoza sahip çıkmak işte bu yüzden çok önemli."

Anahtar Kelimeler:
İzmir
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