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İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek.

İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğu onlarca tarihi mekan, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecit'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray, arife günü ile bayramın 2 ve 4. günü 09.00-19.00 arasında gezilebilirken, bayramın 3. günü olan 13 Ağustos'ta ziyarete kapalı olacak.

Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği, 700 bin metrekarelik alanı kaplayan saray, her yıl artan bir şekilde Türk ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Dolmabahçe Sarayı

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, arife günü ile Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü ziyaret edilebilecek. Müzeler, bayramın birinci ve ikinci günü ziyarete kapalı olacak.

Ana yapısı dışında on altı ayrı bölümden meydana gelen ve 110 bin metrekarelik alanda ziyaretçileri ağırlayan Dolmabahçe Sarayı, 09.00 - 16.00, Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlar da 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu pek çok önemli esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 11 Ağustos'ta 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bünyesinde bulunduran mekan, bayramın ikinci günü kapalı olacak, arife günü ile 13-14 Ağustos tarihlerinde ise 09.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan müze, 128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlıyor.

Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya

Dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli yapılarından biri olan Ayasofya Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-18.00, arife ile bayramın diğer günleri ise 09.00-18.00 arasında sanat ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettiği en büyük kilise olan ve aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya, ilk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırıldı, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gören Ayasofya'nın, mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyleri birbirinden etkileyici mozaiklerle süslü.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilen Ayasofya, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri ve dünyanın 8. harikası olarak gösteriliyor.

Yerebatan, Miniatürk, Panorama 1453

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, bayramın ilk günü 13.00-18.30 arasında, diğer günler 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.

Antik Çağ'dan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, hüküm sürmüş ve iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden bugüne kalan zengin mimari mirasını bir araya getiren Haliç'teki "Miniatürk", arife ile bayramda 09.00-19.00 saatlerinde açık olacak. Miniatürk'te binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine ve dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 135 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modelleri görülebilecek.

İstanbul'un gözde mekanları arasında yer alan ve dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan "Panorama 1453 Müzesi", bayramın birinci günü 13.00-18.00, diğer günler ise 09.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Müze, arife günü ise 08.00-18.00 saatlerinde ziyaretçileri kabul edecek.

Edirnekapı ile Eğrikapı arasında, İstanbul kara surlarına bitişik inşa edilen ve Türk kültür tarihinde "İmparatorluk Evi" ismiyle de bilinen Tekfur Sarayı ise bayramın ilk günü 13.00-18.00'de diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Rahmi Koç Müzesi 27 bin metrekarede hizmet veriyor

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, arife günü ile bayramın ilk günü ziyarete kapalı olacak. Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunan müze, 12,13 ve 14 Ağustos'ta 09.30-17.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten bugüne tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

Oyuncak Müzesi oyuncağın tarihine ışık tutuyor

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, bayramın ikinci günü dışında her gün 09.30-18.00 arasında, 1700'lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergilemeyi sürdürecek.

Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu müze, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk, Tansu Çiller, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürleri görülebilir. Müze, hafta içi 10.00-22.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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