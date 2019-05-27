Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86072
ALTIN
251.540
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7438
EURO
6.8075
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız...
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs
Türk demokrasi tarihinde kara bir...
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma...

'İncir çekirdeğini dolduran adam' hünerlerini sergiledi

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin pirinç ve makarna taneleri üzerine çizdiği görseller hayranlık uyandırdı.

'İncir çekirdeğini dolduran adam' hünerlerini sergiledi

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin pirinç ve makarna taneleri üzerine çizdiği görseller hayranlık uyandırdı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:50
'İncir çekirdeğini dolduran adam' hünerlerini sergiledi
Ankara

Mikro art sanatçısı Kale'den Başkentlilere gösteri

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankaralılara hünerlerini sergiledi.

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, bir alışveriş merkezindeki sergisi kapsamında düzenlenen atölyede becerilerini gözler önüne serdi.

Çalışmasının dev ekrandan gösteriminin yapıldığı Kale'nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı.

Kale'nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim bulunuyor.

"Anadolu'yu mikro art eserlerimle tanıtmak istiyorum"

Sanatçı Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi.

Eserlerinde, Anadolu'dan pek çok izler görülebileceğine işaret eden Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu'nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı.

Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye'de açmayı hedeflediğini bildirdi.

Sanatını çeyrek asırdır sürdürdüğünü ve yaklaşık 350 farklı nesneye resim çizdiğini kaydeden Kale, "Bu yola ilk çıktığımda insanların yüzüne tebessüm koymayı amaçlamıştım. Şimdi ise o tebessümü insanların gözlerine kondurmayı istiyorum." dedi

Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi
Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor
Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim