Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92595
ALTIN
247.088
DOLAR
6.0073
STERLİN
7.8707
EURO
6.7237
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat...
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...

İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı

Dünyada bilinen üç mikro heykeltıraştan biri olan, incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazan Necati Korkmaz, eserini gelecek haftadan itibaren sergileyecek.

İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı

Dünyada bilinen üç mikro heykeltıraştan biri olan, incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazan Necati Korkmaz, eserini gelecek haftadan itibaren sergileyecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:51
İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı

Dünyada bilinen sayılı mikro heykeltıraşlardan Necati Korkmaz6 aylık çalışmayla, örümcek kılı kullanarak incir çekirdeğine İhlas suresini yazdı.

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda, Korkmaz'a ait, sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40 eser sergileniyor.

Ziyaretçiler, saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi, dünyanın en küçük biblosu, satranç takımı ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.

Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Korkmaz, bu kez de incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazdı. Son rötuşları tamamlanan eser, gelecek haftadan itibaren ziyarete açılacak.

Necati Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede 30 yıl emek vererek sabırla hazırladığı eserlerin yer aldığını, birçoğunun "dünyada tek" olduğunu ifade etti.

Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine İhlas suresini yazdığını anlatan Korkmaz, buradan yola çıkarak aynı sureyi bu kez daha küçük olan incir çekirdeğine yazmaya karar verdiğini söyledi. 

Örümcek kılıyla yazdı, arı iğnesiyle rötuşladı

İhlas suresini incir çekirdeğine sığdırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Korkmaz, "6 ay uğraştım ve incir çekirdeğine sureyi sığdırdım. Bu çalışma, dünyada şu ana kadarki en küçük hat yazması oldu." dedi.

Korkmaz, yaptıklarının "tasavvufta bir şeye kendini adamanın örneği olduğunu" belirterek, "Küçük objeler kullanmamızın amacı şu, bir şey bir amaç için, sevgi için, yaradan için yapılıyorsa, ne kadar küçük olursa o kadar makbul oluyor. Tasavvufta bu çok önemli. Kendinizi bir şeye adıyorsunuz. Biz de yazabildiğimiz, yani en maharet gösterebileceğimiz bir obje arayışında oluyoruz." diye konuştu. 

"Sabır ve aşkla gece gündüz bu işle uğraşıyorum." ifadesini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Fırça olarak piyasa fırçalarını kullanamıyorsunuz. Kullandığım fırça, 0,02 milimetre boyutundaki bir örümcek kılı. Yani tek bir kılla yazdık. Kenarındaki hataları da bir arının iğnesini kullanarak düzelttik. 6 ay içinde yüzlerce kez bozuldu yazımız. Tekrar denedik sabırla, sebat ettik."  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk ve irfan adamı: 'Bizim Yunus'
Aşk ve irfan adamı: 'Bizim Yunus'
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor
Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu
Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim