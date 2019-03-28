Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92331
ALTIN
230.712
DOLAR
5.4755
STERLİN
7.2080
EURO
6.1622
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif etti.

Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Mart 2019 Perşembe 09:43
Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yakından takip ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında, hükümlüler kitapların paketlenerek kütüphanelere yerleştirilmelerine önemli katkılar sağladı.

Hükümlüler, iki yıl boyunca 40 kişilik gruplar halinde Kızılay'da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin yenilenmesi sürecinde, kitapların taşınması, raflara yerleştirilmesi, eski kitapların ciltlenmesi, bina ve çevre temizliği işlerinde çalıştı. Bu kütüphanede 50 bin kitabın ciltlenmesi, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Hükümlülerin, yurt genelindeki bin 500 kütüphane için yaptıkları çalışmalar kapsamında 3 yılda tasniflenen kitap sayısı toplam 6,5 milyonu buldu.

500 bin kitap Millet Kütüphanesine aktarıldı

Türkiye Kütüphaneciler Derneğince "Yılın Kütüphanesi Ödülü"ne layık görülen Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 500 bin kitap hükümlüler tarafından tasniflenerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'ne aktarıldı.

Denetimli serbestlik sistemi kapsamında 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 710 bin hükümlü, kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarının infazı sağlandı.

Ankara'da yılda yaklaşık 20 bin hükümlü huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda hizmet ediyor.

Hükümlüler, kurumlarda ya da kurumların belirlediği alanlarda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, boya, tamirat, tadilat ve temizlik gibi hizmetleri gerçekleştiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Hükümlüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon müziğinin Türkiye'deki elçisi
Japon müziğinin Türkiye'deki elçisi
'Tolkien' filminden yeni fragman
'Tolkien' filminden yeni fragman
47 yıldır 'Barış'ın şarkılarıyla diyar diyar geziyorlar
47 yıldır 'Barış'ın şarkılarıyla diyar diyar geziyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim