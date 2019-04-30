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Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ABD'li yönetmen John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ABD'li yönetmen John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 10:40
Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen olan ABD'li John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Singleton'ın ailesi, iki hafta önce felç geçiren Singleton'ın yaşam ünitesinden ayrıldığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney California Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'de "Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı filmi yazan Singleton, filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

Çok düşük bir bütçeyle çekilen yapım, Singleton'a "Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen" olma unvanını kazandırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hollywood
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