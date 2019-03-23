Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuşuyorum. Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan hava yollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı." dedi.

Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuşuyorum. Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan hava yollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 10:00
Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuştuğunu belirterek, "Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan hava yollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı."dedi.

Bakan Ersoy, Bodrum Ticaret Odası Salonu'nda, turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı turist sayısında geçen seneki rakamı yakalayacaklarını umduklarını söyledi.

İranlı turistte çok büyük bir artış gözlemlenmediğini aktaran Ersoy, ambargolardan dolayı İran'ın kendinden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları olduğunu dile getirdi.

Ersoy, geçen seneki sayıların yakalanması durumunda zaten başarılı bir rakama ulaşılacağını düşündüğünü aktaran Ersoy, İran'da yurt dışı çıkış vergisi uygulanmaya başladığını bildirdi.

"Türkiye genelinde erken rezervasyonlarda yıl ortalamasına bakıldığında yüzde 15, yüzde 18 bandında bir artış var." ifadesini kullanan Ersoy, "Bunun ağırlıklı sebebi yurt dışından, batı bölgelerinden gelen turist hareketliliğindeki artışla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici, gelir grubu daha yüksek turist kitlesi oranı artmaya başladı. Geçen senede artmaya başlamıştı, bu senede artmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Türkiye'de yapılan Hint düğünlerine ilişkin, "Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuşuyorum. Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan havayollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolu da araştırmaya başlamış. 'Nasıl sefer koyarız', 'Ne yapabiliriz' diye. Türkiye ile ilgili bu konuda ciddi bir artış ön görüyoruz. " dedi.

Bakanlık olarak kişi başı gecelik gelirlere konsantre olduklarına işaret eden Ersoy, geçen sene yüzde 5-6 civarında kişi başı gecelik gelirlerde artış olduğunu, bu sene bu rakamın yüzde 12-13 seviyelerine çıkmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Ersoy, bu durumun gelir grubu yüksek turist ile günübirlik turist arasındaki değişimden kaynaklandığını dile getirdi.

"Bodrum'u sadece Hint turistle sınırlamadık"

Bodrum'daki turizm sektörü temsilcileriyle geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bodrum'u sadece Hint turistle sınırlamadık. Bodrum'un çok ciddi çözülmesi gereken, bekleyen projeleri var. Başkan adayı arkadaşlarımın da projelerini gözden geçirdik. Biz de bakanlık olarak çok ciddi destek vereceğiz. STK'lar, sektör temsilcileri, Bodrum'un yerel insanlarıyla, çok geniş katılımlı toplantı yaptık. Başta ön yargılar olmak üzere, her şeyi tartıştık. Gereksiz ön yargılara açıklık getirdik. İhtiyaçlarını da biliyorum. Zaten ben 1974'ten bu yana Bodrum'a geliyorum. Turizmden gelen ve Bodrum'u 1974'den beri çok iyi bilen bir bakanın avantajını da onlara anlattım. Onlarda farkındalar zaten. Biz Bodrum'da adım adım çok güzel şeyler gerçekleştireceğiz. Bodrum Kalesi'ni 18 Mayıs'a yetiştireceğiz. 1 Haziran'a da kültür sanat faaliyetleriyle ilgili sahneyi de yetiştiriyoruz. Onlarla ilgili kaynakları Bakanlık olarak biz gönderdik. Bir sıkıntı olmayacak. 2020'de kalan kısmı yetiştireceğiz. Biz çalışmaların Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Sualtı Arkeoloji Müzesi'yle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz."

Bodrum'da birkaç farklı noktada arkeolojik nokta olduğuna değinen Ersoy, onlara da Bakanlık olarak kaynak aktaracaklarını kaydetti.

Sadece yerli değil, yabancı turist olarak da ciddi bir şekilde Bodrum'un kapasitesini artırmak istediklerine vurgu yapan Ersoy, "Bununla ilgili öndeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz, hem de cazibe noktalarını parlatıp ön plana çıkartmak istiyoruz. Ama tabii bunlar yeterli değil. Siz nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız, başta altyapı olmak üzere birçok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayları arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Biz devlet olarak, bakanlık olarak, her türlü desteği vereceğiz. Çünkü Bodrum'un kış kapasitesiyle yaz kapasitesi çok farklı." diye konuştu.

Ersoy, Bodrum'da ortak bir fikir birliği ve el birliğiyle çalışılarak, yerel halkın da desteğini alarak proje üreteceklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Hint Düğünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Troya' iki tırla Rusya yoluna çıktı
'Troya' iki tırla Rusya yoluna çıktı
404 bin yayınlık kütüphane
404 bin yayınlık kütüphane
Çocuk maden işçilerinin yaşam mücadelesi: Afgan Kömürü
Çocuk maden işçilerinin yaşam mücadelesi: Afgan Kömürü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim