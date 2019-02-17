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Hatay'da "Cille Gecesi" yeniden yaşatıldı

HATAY (AA) - Hatay'da unutulan geleneklerden "Cille Gecesi" yeniden yaşatıldı. "Cille Gecesi" etkinliği, Antakya Gastronomi Derneği ile Künefeciler Derneğinin (KÜNDER) organizasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün...

Hatay'da "Cille Gecesi" yeniden yaşatıldı

HATAY (AA) - Hatay'da unutulan geleneklerden "Cille Gecesi" yeniden yaşatıldı. "Cille Gecesi" etkinliği, Antakya Gastronomi Derneği ile Künefeciler Derneğinin (KÜNDER) organizasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün...

17 Şubat 2019 Pazar 22:19
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Hatay'da

HATAY (AA) - Hatay'da unutulan geleneklerden "Cille Gecesi" yeniden yaşatıldı.

"Cille Gecesi" etkinliği, Antakya Gastronomi Derneği ile Künefeciler Derneğinin (KÜNDER) organizasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de desteğiyle Antakya Kurşunlu Han'da yapıldı.

Gecede konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, göreve başladıktan sonra yaptığı araştırmalarda geçmişte Antakya'da aileler arasında sohbet edilerek, künefe yapılarak, musiki dinlenerek ve maniler söylenerek düzenlenen geceler yapıldığını tespit ettiğini belirtti.

Işıkgör, kentte yapılan bu gecelere geçmişte halk arasında "Cille Gecesi" denildiğini ancak günümüzde pek fazla bilinmediğini kaydetti.

Antakya'da unutulmuş olan bu gecelerin yeniden yaşatılması gerektiğini ifade eden Işıkgör, "Amacımız unutulmuş Cille Gecesi'ni yeniden yaşatarak turizme kazandırmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Ünal Kahraman da Hatay'da geçmişte Cille Gecesi'nin düzenlendiğinden haberdar olduktan sonra kendilerinin de bu etkinliğin ön hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Hatay'ın kültür, medeniyet, hoşgörü kenti olduğunun altını çizen Kahraman, "Dernek olarak kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasların ortaya çıkarılması, kayıt altına alınması ve bir sonraki nesle doğru ve ulaşılabilir bir reçete halinde sunulması kapsamında çalışma yapmaktayız." diye konuştu.

Gecede İskenderun Belediyesi Musiki Derneği üyeleri sahne alırken ayrıca künefe yapılarak misafirlere ikram edildi.

Etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çille GecesiHatayKünefe
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