'Hastalık Hastası' oyunu sanatseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü Fransız yazar Moliere imzası taşıyan oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Gösterime, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır ile Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’un yanı sıra çok sayıda tiyatrocu ve sanatsever katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Tolga Yeter, Moliere'in klasik eserlerinden biri olan oyunu farklı bir şekilde yorumlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yeter, oyunun değişik zamanlarda farklı şekillerde sahnelendiğine değinerek, "Ama biz bu sefer zamansız, mekansız ve olabildiğince kişiyi, yani insanı baz alan sosyolojik durumundan daha çok psikolojik durumları irdeleyen ve bunun komedisini çıkarmaya çalıştığımız bir eser ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Tiyatrosundaki ilk önemli rollerinden birini 17 sene önce Hastalık Hastası oyununda canlandırdığını aktaran Yeter, bu nedenle de eserin kendisi için çok özel olduğunu kaydetti.

Dramaturgisini Ergün Özdemir'in yaptığı oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan, Yalgın Yeter rol alıyor.

Müziklerinde Selim Can Yalçın ve Emre Malikler'in imzası bulunan oyunun sahne tasarımını Emra Albayrak Şahin, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, ışık tasarımını ise Fatih M. Haroğlu yaptı.

Oyun, 4 Mayıs'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde yeniden izleyiciyle buluşacak.