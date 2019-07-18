Foça 'ya Gitmek İçin 5 Neden

Tarihi antik bir yerleşim yeri olan Foça, geçmişte Phokaia olarak bilinir. Köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış olan Foça, gelen ziyaretçileri kendine hayran bıraktırmaktadır. Deniz, kum, güneş dışında Foça Otelleri ile birlikte doğal ve tarihi güzellikleri ile de insanları büyülemektedir.

İklimi

Öyle güzel bir iklimi vardır ki Foça'nın gelenin Foça'dan ayrılası gelmez. Zaten Heredot'un da bir sözü vardır Foça üzerine,"Onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular..." diye. Yazın esen ılık meltemi, insanı bunaltmaz. Havasında nem yoktur. Denizden esen rüzgarı içinize ferahlık verir.

Arnavut kaldırımları, taş evleri

Eskiden Foça 'da yaşayan Rumlar daha fazlaymış Türklere oranla. Dolayısı ile kentte hala onların izlerine rastlamanız mümkündür. Sahil boyunu süsleyen taş evler Rum evleridir. Bu evlerin bir kısmında eski mimarisi göz önünde bulundurularak, restorasyon işlemi tamamlanmıştır. Bu taş evlerin yoğunlukta bulunduğu bir diğer yer ise Marsilya Meydanı'nın bulunduğu alandır. Her sokaktan karşınıza bir Rum evi çıkıverir. Foça 'yı Foça yapan değerlerden biri de bu tarihi taş evlerdir. Hemen hemen birçok taş evin üzerinde rakam veya Rumca rakamlar görebilirsiniz. Bu rakamlar evlerin yapıldığı tarihe işaret etmektedir. Çünkü Rumlar, yaptıkları evin tarihini kapı üzerlerine işlerlermiş. Foça'da birçok sokakta hala arnavut kaldırımı vardır. Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken bir tarafınızda sahil, bir diğer tarafınızda ise Foça'nın sahil boyunca uzanan evleri yer almaktadır. Her arnavut kaldırımlı sokak bir şekilde denize çıkar. Daracık sokaklardan masmavi deniz size göz kırpar.

Foça Yemekleri

Bir Ege kasabasındaysanız zeytinyağı ve balık, o bölgenin vazgeçilmezleridir. Denizden çıkan tazecik balıklar akşam sofranızda yerini alıverir. Yanına da zeytinyağından yapılmış deniz börülcesi, börülce, kabak çiçeği dolması, fava, enginar kalbi ne de güzel olur. Mevsimine göre ebegömeci, şevketi bostan, arapsaçı, cibez, ısırgan, kuzu kulağı zeytinyağlı olarak tadına bakmak isteyecekleriniz arasında olabilir. Foça'da kalamar, karides, ahtapot, midye gibi diğer deniz ürünlerini de rahatlıkla bulabilme imkanınız vardır. Foça'nın meşhur yoğurtlu balığını ise denemeden dönmeyin. Balık ve yoğurt aynı tabakta. Foça'nın bir diğer lezzetleri ise boyoz, gevrek, kumru ve dondurmadır.

Mavi bayraklı plajları

Deniz, kum, güneş tatilin ayrılmaz üçlüsü. Güneş içinizi ısıtırken serinlemek için kendinizi Ege'nin masmavi sularına bırakırsınız. Bir tatile giderken nerede denize gireceğiniz de önemlidir. Foça'nın sahil boyunca uzanan kumsalı yoktur; ancak deniz suyu o kadar temizdir ki birçok plaj Mavi Bayrak'a sahiptir. Denize girdiğinizde akvaryum gibi denizin dibini görebilirsiniz. Tabi yer yer deniz kestanesi ve yosun ile karşılaşabilirsiniz. Bu mavi bayraklı plajların çoğu Eski Foça - Yeni Foça yolu üzerindedir. Bu plajlara ister aracınız ile isterseniz Foça sahilinden geçen dolmuşlar ile ulaşabilirsiniz.

Gün batımı

Güneşin en güzel batıığı yerlerdendir Foça. İster kış olsun ister yaz gübatımlarını Foça'da iseniz kaçırmamak gerekir. Güneş gözden uzaklaşırken insana renk şöleni yaşatır. Özellikle yaz aylarında denizin üzerinden güneş akıp giderken gökyüzünde kızıl havalara doyum olmaz. Gün batımını sahilin her köşesinden görebilirsiniz. Beş Kapılar Kalesi veya yel değirmenleri üzerinden ya da Eski Foça- Yeni Foça arasında kalan koyların üzerinden izleyebilirsiniz.