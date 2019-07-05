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Figürlü balonlar peribacaları arasında uçtu

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarının peribacaları ile kaplı vadilerdeki uçuşuna ev sahipliği yaptı.

Figürlü balonlar peribacaları arasında uçtu

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarının peribacaları ile kaplı vadilerdeki uçuşuna ev sahipliği yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
Figürlü balonlar peribacaları arasında uçtu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin ikinci gününde, çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında uçtu.

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında, peribacalarının yoğun bulunduğu Paşabağı mevkisine getirilen balonlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Yaklaşık 45 dakika boyunca Kapadokya semalarında süzülen balonlar daha sonra Göreme beldesi yakınlarına indi.

Festivale katılan Belçikalı balon pilotu Geert Van Wolvelear, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir firmada çalıştığını, festival nedeniyle ülkesindeki balonunu getirterek etkinliğe katıldığını belirtti.

Festivalin Kapadokya'nın görsel güzelliklerine renk kattığını kaydeden Wolvelear, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenlenmesinin turizm açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.

Wolvelear, "Gülen bir istakoz tasarımlı bir balonumuz var. Çocukların özellikle çok ilgisini çekiyor. Burada zaten her gün 150 balon kalkıyor, yani her gün festival var. Ama bu etkinlik sayesinde ilginç şekildeki balonlarla uçuluyor. Turistler de çok ilgi gösteriyor." dedi.

Festivali izlemek için gelenlerden Sedat Cantekin de "Çok farklı balonlar gökyüzünü süslüyor. Bu tür etkinliklerin Kapadokya'da yapılmasından dolayı mutluyuz. Düzenleyenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilen festival, akşam Ürgüp ilçesinde konser ve sıcak hava balonlarının ışık gösterisi, yarın ise yine Ürgüp ilçesindeki uçuş etkinliğiyle devam edecek.

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