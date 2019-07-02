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Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser

33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser

33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:53
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, İzmir'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.

Orkestra, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang’ın "The Fading Ginkgo Biloba" eseri ile başladı.  

Piyanist Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu yorumladı.

İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede orkestra, konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfoni'sini seslendirdi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say
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