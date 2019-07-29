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Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

Anahtar Kelimeler:
Evgeny Grinko
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