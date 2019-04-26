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Edirne'de 'sokak kütüphaneleri' kuruluyor

Edirne'de, "2023 Vizyon Belgesi" kapsamında okuma alışkanlığının artırılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere "Sokak Kütüphaneleri" kuruluyor.

Edirne'de 'sokak kütüphaneleri' kuruluyor

Edirne'de, "2023 Vizyon Belgesi" kapsamında okuma alışkanlığının artırılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere "Sokak Kütüphaneleri" kuruluyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 23:05
Edirne'de 'sokak kütüphaneleri' kuruluyor

Edirne'de, "2023 Vizyon Belgesi" kapsamında okuma alışkanlığının artırılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere "Sokak Kütüphaneleri" kuruluyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerin 24 saat boyunca açık olacağını ve isteyen herkesin ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Sokak kütüphanelerinin bilginin paylaşılmasına katkı sağladığını dile getiren Hacıoğlu, "Amacımız Türkiye'de en fazla yerli ve yabancı ziyaretçi kabul eden 3 ilden biri olan Edirne'de, insanların dinlendiği park ve bahçelerde sokak kütüphaneleri oluşturarak boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerini sağlamak." dedi.

Kitap okumanın soylu bir erdem olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Okuyan insan bilir ve anlar. Okuyan insan aynı zamanda kavrar. Bu fikirlerden hareketle Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla sokak kütüphanelerini açmaya başladık. İlkini Tahmis Çarşısı'nda yer alan bir parkta hizmete açtık. Oraya ziyarete gelen vatandaşların daha ilk günden güzel bir ilgi gösterdiğini görmemiz bizi mutlu etti. Kısa süre içinde kentimizin farklı bölgelerinde bu kütüphaneleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kütüphanede kullanılan malzeme ve yapısı sıcak ve soğuk hava koşullarında kitapların saklanmasına uygun. Bundan dolayı kütüphaneler yılın 12 ayı boyunca açık olacak."

Ahmet Hacıoğlu, dolaplar şeklinde kentin farklı noktalarına kurulacak kütüphanelerden vatandaşların istediği kitabı okumak için evine de götürebileceğini bildirdi.

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