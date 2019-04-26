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Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 11:09
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

Kendi adına çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki El-Hamra Tower'da sevenleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yanı sıra yüzlerce Engin Altan Düzyatan hayranı katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi müziklerinin çalındığı buluşmada, Düzyatan sevenleri, ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Ünlü oyuncu, geçen eylül ayında Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyarette, ünlü bir parfüm grubunun sahibi iş adamı Şeyh Macid es-Sabah'la kendi adına parfüm çıkarmak için anlaşma yapmıştı.

Son Güncelleme: 26.04.2019 11:14
Anahtar Kelimeler:
ErtuğrulBey
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