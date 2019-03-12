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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı. Konserde, Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu birbirinden seçkin 30 eseri icra etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı. Konserde, Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu birbirinden seçkin 30 eseri icra etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mart 2019 Salı 10:55
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.

Birbirinden seçkin 30 eserin icra edildiği konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna teşekkür etti.

Konsere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kültür EtkinliğiTasavvuf
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