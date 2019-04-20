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CSO 23 Nisan konseri verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verecek.

CSO 23 Nisan konseri verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Nisan 2019 Cumartesi 10:22
CSO 23 Nisan konseri verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 23 Nisan'da saat 14.00 ve 17.00'de olmak üzere iki kez çocukların beğenisine sunulacak.

Orkestra, solist 14 yaşındaki arp sanatçısı Ada Canata'ya eşlik edecek. Canata, Georg Friedrich Haendel’in Arp Konçertosu'nu yorumlayacak.

Konserin ikinci eseri, Rus besteci Sergey Prokofiev’in "Peter ve Kurt" adlı yapıtı olacak. Eser, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılarla tanıştırırken diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili şekilde aktarılmasını sağlayacak.

Eserde masalı, tiyatro sanatçısı Hasan İrfan Buzcu çocuklar için anlatacak.

Ara verilmeden gerçekleştirilecek ve 50 dakika sürecek konserin biletlerine CSO gişesinden ya da www.biletinial.com sitesinden ulaşılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Konser
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