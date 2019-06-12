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Çingene kızı 9 günde 22 bin ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden başta "Çingene Kızı" olmak üzere, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan eşsiz mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Çingene kızı 9 günde 22 bin ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden başta "Çingene Kızı" olmak üzere, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan eşsiz mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
Çingene kızı 9 günde 22 bin ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği müze, son dönemde bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanların başında geliyor.

Bölge turizminin başlangıç rotası Gaziantep

Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından bölgede ciddi turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bölgenin en önemli kentlerinden Gaziantep'in de bu hareketlilikten payını almaya başladığını anlatan Öztürk, kente gelen turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin hem kentin hem de ülkenin en büyük markalarından biri haline geldiğini kaydetti.

Öztürk, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarının, turizm değerlerinin, imaj ve markasının daha çok geliştirilmesi amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'da, ziyaretçi sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildiğini anımsatarak, "Biz de bu anlamda bölgenin en önemli kültür rotasının başında gelmekteyiz. Gaziantep birçok medeniyetin gelip geçtiği yer olduğu için tarihi ve kültürel varlıkları yoğun bir şekilde bünyesinde barındırıyor." dedi.

9 günde 22 bin ziyaretçi

Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatilinde müzemiz çok yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar tatillerde en yoğun ziyaretçi sayısına ulaştık. 22 bin 788 ziyaretçi müzemizi gezip gördü. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka herkesi müzemize bekliyoruz. 1 Ocak'tan itibaren müzemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 151 bin 215 kişidir. Bu rakamlar bizim için gerçekten çok büyük rakamlardır. Durum böyle olunca biz de kendimize 1 yılda 1 milyon hedefi koyduk. İnşallah böyle giderse yıl sonu bu sayıyı yakalarız."

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Çingene
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