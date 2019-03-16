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Çin prensesi Turandot 20 yıl sonra başkentte

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yıl aradan sonra Puccini'nin Turandot operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Çin prensesi Turandot 20 yıl sonra başkentte

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yıl aradan sonra Puccini'nin Turandot operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mart 2019 Cumartesi 11:24
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Çin prensesi Turandot 20 yıl sonra başkentte

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yarın akşam Ankara prömiyeri yapılacak eserin genel provası öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Karahan, 20 senelik bir aranın ardından genç ve dinamik bir ekiple eseri yeniden sahneye koymanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Puccini'nin, Turandot'u "bugüne kadar bestelediğim en iyi eser" olarak nitelendirdiğini anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"Muazzam bir müzik. Bütün operanın ana teması bir Çin halk ezgisi üzerine kurulmuş. Dünyanın en güzel tenor aryalarında biri olan Nessun Dorma'yı barındırıyor. Bazı operalarda, 5-10 dakika sıkılabilirsiniz ama Turandot'un öyle bir yeri yok, tamamı muhteşem."

Eserin sanatçı kadrosu açısından büyük bir kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Karahan, figüranlarla birlikte yaklaşık 200 kişinin eserde görev aldığını bildirdi.

Turandot'a aşkı öğreten Calaf rolüne ses veren Karahan, İtalya'da dünyaca ünlü Verona Arena'da da aynı karakteri seslendirdiğini hatırlattı.

Karahan, biletlerin diğer temsillerde olduğu gibi satışa çıktığı an tükendiğine işaret ederek, "Bu sene Ankara izleyicisi rekorlara imza atıyor. Daha 15 dakikayı doldurduğumuz bir gün olmadı. Bütün eserlerin biletleri bu sürede bitiyor." dedi.

Opera Sahnesi'nin 600 kişi kapasiteli olduğunu belirten Karahan, daha çok kişinin eserleri izlemesini sağlamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

"Uzak Doğu'nun mistisizmi ve gizemi"

Turandot Operası'nı, eserin 20 yıl önce de rejisini yapan Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.

İtalyan rejisör Travaglini, operaların uluslararası bir dili olduğunu, her sahneye konuluşunda da yeni bir şekil verildiğini söyledi.

Uzak Doğu'nun mistik ve gizemli yanının esere yansıdığını dile getiren Travaglini, Prenses Turandot'un yaşadığı çelişkilerin ve aşkla savaşının anlatıldığını belirtti.

"Bir kadının kendini buluşu"

Eserin 20 yıl önceki temsilinde sahneye figüran olarak çıkan Mehlika Karadeniz Bilgin ise bugün başrolde Turandot'u seslendirecek.

Bilgin, aradan uzun yıllar geçtikten sonra aynı eserde yer aldığını belirterek, "Yılların verdiği tecrübeyle hem heyecan hem performans olarak insan değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eserde, aşka inanmayan ve erkeklerden nefret eden, vicdansız Turandot'un aşkla tanışmasının anlatıldığını dile getiren Bilgin, "Turandot, bir kadının kendini buluşu, beyniyle kalbinin savaşı. Turandot aslında kötünün ve iyinin savaşı." diye konuştu.

Puccini eseri tamamlayamadan yaşama veda etti

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eserde, Çin Prensesi Turandot'un evliliği, hareketli ve dramatik bir müzikal yapı eşliğinde seyirciye aktarılıyor.

Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Murat Cem Orhan'ın dönüşümlü olarak orkestrayı yönettiği eserin dekoru Özgür Usta, kostümleri ise Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Turandot'un başlıca rollerinde Feryal Türkoğlu, Mehlika Karadeniz Bilgin, Perihan Nayır Artan, Murat Karahan, Aykut Çınar, Efe Kışlalı, Metin Turan, Cem Akyüz, Okan Başel, Mehmet Yılmaz, Özgür Savaş Gençtürk, Şafak Güç, Esin Talınlı, Tuğba Mankal Dekak, Seda Aracı Ayazlı, Tuncer Tercan, Çetin Kıranbay, Emre Uluocak, Kamil Kaplan, Arda Doğan, İbrahim Halil Turgut, Barış Yanç, Emre Akkuş yer alıyor.

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Devlet Opera Balesi
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