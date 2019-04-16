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'Çin prensesi' 3 bin kişilik sahneye taşındı

Ankara Devlet Opera ve Balesince geçen ay Ankara prömiyeri yapılan Turandot Operası, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 3 bin kişilik ATO Congresium sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

'Çin prensesi' 3 bin kişilik sahneye taşındı

Ankara Devlet Opera ve Balesince geçen ay Ankara prömiyeri yapılan Turandot Operası, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 3 bin kişilik ATO Congresium sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 09:38
'Çin prensesi' 3 bin kişilik sahneye taşındı

Turandot Operası, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 3 bin kişilik ATO Congresium sahnesinde izleyiciyle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'u, 20 yıl aradan sonra başkente sanatseverlerin beğenisine sundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine eserin ATO Congresium'da sahnelenmesini kararlaştırdı.

ATO Congresium, 3 bin kişilik kapasitesiyle bugünkü temsile ev sahipliği yaptı.

Puccini'nin "bugüne kadar bestelediğim en iyi eser" olarak nitelendirdiği ancak son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eser, aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot ile Calaf'ın aşkını konu ediyor. 

Turandot'un bugünkü temsilinde Calaf rolünü Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Turandot'u Feryal Türkoğlu seslendirdi.

Yoğun ilgi gören Turandot operasını, seyirciler ayakta alkışladı.

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ÇinPrensesi
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