Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, İlham Gencer ve kızı Ayşe Gencer, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası eşliğinde unutulmaz caz melodilerini seslendirdi.

Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, İlham Gencer ve kızı Ayşe Gencer, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası eşliğinde unutulmaz caz melodilerini seslendirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49
Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti

Uluslararası 23. Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, İlham ve Ayşe Gencer ile sahne aldı.

MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Caz Günü'ndeki konserde, orkestrayı şef Tamer Kalfa yönetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için bu yıl "düetler" temasıyla düzenlenen festivalde, Cazın Kartalları baba-kız Gencerlere eşlik etti.

Cazın 93 yaşındaki ünlü sesi İlham Gencer'in, sahnedeki performansı ve dans figürleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserde İlham Gencer'in heyecanlandığını belirterek, "Kolay mı arkamda Hava Kuvvetleri var. Kartallarla uçacağım." şeklindeki sözleri salondan alkış aldı.

Cazın Kartalları, konser sonunda Ayşe Gencer'e sürpriz yaparak annesi Ayten Alpman'ın unutulmaz şarkısı "Ben Böyleyim"i çaldı. Ayşe Gencer, parçayı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser sonunda Gencerler ve Cazın Kartalları orkestrası Ankaralı caz severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"Bu sene 'cinsiyet eşitliği' dedik"

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, festivali her sene bir temayla düzenlediklerini belirterek, "'Sadece müzik, sadece caz ve haz' diyemiyoruz. Her sene seçtiğimiz özel tema çerçevesinde konserlerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sene de 'cinsiyet eşitliği' dedik. Cazda bunun karşılığı olarak düetler olsun istedik." dedi.

Açılış konserini, Dünya Caz Günü'nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Varoğlu, Cazın Kartalları Orkestrası'nın İlham ve Ayşe Gencer'e eşlik etmesinin de ayrı bir heyecan yarattığını kaydetti.

Varoğlu, 12 Mayıs'a kadar başkentlileri dolu dolu bir program beklediğini belirterek, festivalin kapanış konserinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası'nın Ömür Göksel ile Dilek Sert Erdoğan'a eşlik edeceğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Caz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı belli oldu
Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı belli oldu
Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor
Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor
Usta ve çırağın yollarını kesiştiren '1 Mayıs'
Usta ve çırağın yollarını kesiştiren '1 Mayıs'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim