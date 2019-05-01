Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti

Uluslararası 23. Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, İlham ve Ayşe Gencer ile sahne aldı.

MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Caz Günü'ndeki konserde, orkestrayı şef Tamer Kalfa yönetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için bu yıl "düetler" temasıyla düzenlenen festivalde, Cazın Kartalları baba-kız Gencerlere eşlik etti.

Cazın 93 yaşındaki ünlü sesi İlham Gencer'in, sahnedeki performansı ve dans figürleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserde İlham Gencer'in heyecanlandığını belirterek, "Kolay mı arkamda Hava Kuvvetleri var. Kartallarla uçacağım." şeklindeki sözleri salondan alkış aldı.

Cazın Kartalları, konser sonunda Ayşe Gencer'e sürpriz yaparak annesi Ayten Alpman'ın unutulmaz şarkısı "Ben Böyleyim"i çaldı. Ayşe Gencer, parçayı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser sonunda Gencerler ve Cazın Kartalları orkestrası Ankaralı caz severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"Bu sene 'cinsiyet eşitliği' dedik"

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, festivali her sene bir temayla düzenlediklerini belirterek, "'Sadece müzik, sadece caz ve haz' diyemiyoruz. Her sene seçtiğimiz özel tema çerçevesinde konserlerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sene de 'cinsiyet eşitliği' dedik. Cazda bunun karşılığı olarak düetler olsun istedik." dedi.

Açılış konserini, Dünya Caz Günü'nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Varoğlu, Cazın Kartalları Orkestrası'nın İlham ve Ayşe Gencer'e eşlik etmesinin de ayrı bir heyecan yarattığını kaydetti.

Varoğlu, 12 Mayıs'a kadar başkentlileri dolu dolu bir program beklediğini belirterek, festivalin kapanış konserinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası'nın Ömür Göksel ile Dilek Sert Erdoğan'a eşlik edeceğini aktardı.