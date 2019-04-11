Yazar Cihan Aktaş, Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen "Kırklar Meclisi" söyleşisine katıldı.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, çocukluğunun, "kitabın oyuncak gibi ortalıkta dolaştığı bir ev ortamında" geçtiğini söyledi. Aktaş, bu sayede birçok edebi eseri erken yaşta okuma fırsatı bulduğunu, bu durumun edebiyata ilgisini artırdığını ifade etti.

Ezberciliğin ve basmakalıp fikirler edinmenin sakıncalarına işaret eden Aktaş, okurun farklı olanlar arasında değerlendirme yapıp yoruma ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Cihan Aktaş, "Bana göre cahiliye aslında yorumsuzluktur. Kendine ait yorumun olmadığı zaman, her şeyi taklit ve ezber üzerinde yürütürsen ister istemez cahil insan konumuna düşersin." dedi.