Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86125
ALTIN
251.199
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7234
EURO
6.8075
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan...
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını...
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Bu hafta 6 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girdi.

Bu hafta 6 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mayıs 2019 Cuma 10:31
Bu hafta 6 film vizyonda

Ali Abbasi'nin yönettiği; Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson ve Ann Petren'in rol aldığı "Sınır" izleyici ile buluştu.

"Tina" adındaki tuhaf bir kadının hikayesini konu edinen İsveç ve Danimarka ortak yapımı film özetle şöyle:

"Genç bir kadın olan Tina gümrük memuru olarak çalışır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina işinde oldukça başarılıdır. Altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkaran Tina, bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılaşınca işler biraz karışır. Genç kadın adamın bir şey sakladığından emindir fakat bunu bir türlü ispatlayamaz. Bu olay Tina'nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

"Aladdin"

Guy Ritchie'nin yönettiği "Aladdin", cesaretli ve kararlı Prenses Jasmine, Aladdin ve onların geleceğinin anahtarı olan sevimli Cin'nin herkesçe bilinen ünlü hikayesini anlatıyor.

Senaryosu John August ve yönetmen Guy Ritchie tarafından yazılan film, Disney Stüdyoları'nın dünyaca ünlü Aladdin hikayesine dayanıyor.

3 Boyutlu fantastik maceranın başrollerinde Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Marwan Kenzari ve Navid Negahban yer alıyor.

"Karanlık Lanet"

Justin P. Lange'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Lanet"; geçmişlerinde tahayyülü zor istismara maruz kalmış olan iki gencin, arkadaş olması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Korku türündeki filmin başrollerinde Nadia Alexander,Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne ve Margarete Tiesel oynuyor.

"Şeytanın Kapısı"

Aislinn Clarke'nin yönettiği haftanın bir diğer korku filmi "Şeytanın Kapısı", İrlanda’da yaşanan tuhaf olayları araştırmakla görevli iki rahibin yaşadıklarını konu alıyor.

"Aykut Enişte"

Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı "Aykut Enişte", aile özlemi çeken kimsesiz bir adamın, kendini bir anda iki farklı ailenin arasında bulmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği filmin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar ve Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

"Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak"

Miniklerin ilgisini çekmeye aday haftanın tek animasyon filmi Pierre Greco ve Nancy Florence Savard'ın birlikte yönettiği "Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak" olacak.

Kanada yapımı filmin seslendirmelerini Guillaume Lemay, Sylvie Moreau, Rachid Badouri ve Stephane Crete yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Vizyondakiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl Kısakürek
Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl Kısakürek
Paris'te Ara Güler sergisi açıldı
Paris'te Ara Güler sergisi açıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim