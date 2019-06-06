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Bu hafta 4 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek.

Bu hafta 4 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek.

06 Haziran 2019 Perşembe 18:30
Bu hafta 4 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek.

Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini yaptığı; Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Alin Yeltan, Derin Yeltan, Ali Altuğ ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bağcık" izleyici ile buluşacak.

Oyunculuğu ve yazarlığıyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanınan Görkem Yeltan'ın yeni filmi; annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

"Büyülü Geceler"

Paolo Virzi'nin yönettiği "Büyülü Geceler", İtalya'da gerçekleşen 1990 Dünya Kupasının devam ettiği dönemde, polisin Tiber Nehri'nde ünlü bir yapımcının cesedini bulması sonrası gözlerin üç senariste dönmesini konu ediniyor.

Yönetmen Paolo Virzi'nin senaryosunu Francesca Archibugi ve Francesco Piccolo ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Mauro Lamantia, Giancarlo Giannini, Marina Rocco, Ornella Muti, Giovanni Toscano ve Irene Vetere gibi isimler yer alıyor.

"En Sevdiğim Kumaş"

Gaya Jiji'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "En Sevdiğim Kumaş" adlı filmde Metin Akdülger, Manal Issa, Mudar Abbara, Gaya Jiji ve Ula Tabari rol aldı.

Fransa, Almanya ve Türkiye ortak yapımı film; bunaldığı hayatından kaçmaya çalışan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Başka Sinema'nın haziran ayı programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak filmin prömiyeri, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yapılmıştı.

"Koca Ayak"

Evan Tramel'in yönettiği haftanın animasyon film "Koca Ayak"; sürgüne gönderilen Noel Baba'yı kurtarmak için yola çıkan genç Finn ve ejderhası Haldor'un hikayesini anlatıyor.

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Vizyon Sinema
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