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Bu hafta 10 film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girdi.

Bu hafta 10 film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 10:20
Bu hafta 10 film vizyona girdi

Nihat Durak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı "Kapı", izleyici ile buluşuyor.

Mardin'den Berlin'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alan filmde, Kadir İnanır'a başrolde Vahide Perçin, Aybüke Pusat, Timur Acar, Özgün Çoban, Menderes Samancılar ve Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

Dram türündeki filmde Süryani bir ailenin reisi olan "Yakup" karakterini canlandıran Kadir İnanır, 7 yıl sonra ilk kez bir sinema filminde rol almış oldu.

"Altın Eldiven"

Fatih Akın'ın, Heinz Strunk'ın 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı "Altın Eldiven", 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikayesine odaklanıyor.

Senaryosu da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos ve Philipp Baltus yer aldı.

Savaş sonrası ekonomik bir kalkınmaya imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970'ler Almanya'sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmıştı.

"Çınar"

Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği "Çınar", engelli bir gencin yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sunuyor.

Yönetmen Mustafa Karadeniz'in senaryosunu Necip Güleçer ile birlikte kaleme aldığı filmde Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Yunus Emre Çelik ve Mert Aygün rol alıyor.

"Kardeşler"

Ömer Atay'ın yönettiği; Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer, Nihal Koldaş, Erol Afşin ve Cankat Aydos gibi isimlerin rol aldığı "Kardeşler", bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasını konu ediniyor.

"Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!"

Önder Açıkbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde oynadığı devam filmi "Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!", Mazlum Kuzey ve dayısı Kuddusi'nin maceraları etrafında dönüyor.

"Aşgar: Cin Vadisi"

Yahya Al'ın yazıp yönettiği "Aşgar: Cin Vadisi", çobanlık yapan ve gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Şipşak Aile"

Rose Byrne ve Mark Wahlberg'in başrolünde yer aldığı "Şipşak Aile", bir aile kurmaya karar veren Pete ve Ellie çiftinin üç kardeşi evlat edinmesiyle yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını odağına alıyor.

Wahlberg ile Byrne ikilisine başrolde Isabela Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz ve Octavia Spencer'ın eşlik ettiği komedi dram karışımı filmin yönetmen koltuğunda Sean Anders oturuyor.

"Hellboy"

Mike Mignola'nın ünlü grafik romanının yeni sinema uyarlaması "Hellboy"un başrolünde bu kez David Harbour yer alıyor.

Cehennemden gelen ünlü çizgi roman karakteri Hellboy'un beyazperdedeki yeni macerasının senaryosunu Mignola ile birlikte Andrew Cosby ve Christopher Golden kaleme aldı.

Neil Marshall'ın yönettiği filmde "Hellboy", bu yepyeni macerasında intikam ateşiyle yanıp tutuşan ve insanlığa savaş açan bir büyücüye karşı mücadele ediyor.

"After"

Anna Todd'un 2013 yılında ilk olarak Wattpad'de yayımlanan romanından uyarlanan "After", genç Tessa Young ile gizemli Hardin Scott arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor.

Yönetmenliğini Jenny Gage'nin üstlendiği filmin başrollerinde Selma Blair, Hero Fiennes Tiffin, Peter Gallagher, Josephine Langford, Jennifer Beals, Meadow Williams ve Dylan Arnold oynuyor.

"Büyük Macera"

Natalya Nilova'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Büyük Macera", bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

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Sinema Vizyon
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