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Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 4 milyon 61 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 4 milyon 61 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:35
Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da içeren 9 günlük tatil süresince 4 milyon 61 bin kişiyi ağırladı.

Bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından bazı vatandaşlar kıyı bölgelerine giderken, kimileri ise tercihini şehir merkezlerine kıyasla daha serin olan milli ve tabiat parklarından yana kullandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, DKMP Genel Müdürlüğünün tedbirleriyle hayata geçirilen altyapı çalışmaları bayram boyunca bu alanlardaki ziyaretçi sayısının yıllar içinde artması sağlandı.

Kurban Bayramı'nda geçen yıl 3 milyon 487 bin 575, Ramazan Bayramı'nda ise 1 milyon 737 bin 147 kişinin ziyaret ettiği milli ve tabiat parklarını, 9 günlük bayram tatilinde 4 milyon 61 bin 431 kişi gezdi.

Uzuntarla Tabiat Parkı zirvede

Bayramda en fazla ziyaret edilen park alanı 551 bin 383 kişiyle Kocaeli'deki Uzuntarla Tabiat Parkı oldu. Gaziantep'te yer alan Burç Tabiat Parkı 501 bin 255, aynı ildeki Dülükbaba Tabiat Parkı 256 bin ziyaretçiyle ön plana çıktı.

Türkiye, 44 milli park ve 247 tabiat parkına ev sahipliği yaparken, 30 tabiatı koruma alanı ve 114 tabiat anıtı ziyaretçileri ağırlıyor.

Ziyaretçi sayısının artmasında DKMP Genel Müdürlüğünün koruma altındaki alanlara yaptırdığı günübirlik ve daha fazla süreli hizmet veren konaklama tesisleriyle, sosyal donatı alanları önemli rol oynadı.

Gelişen teknoloji ve artan cep telefonu kullanımıyla milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktaların ziyaretçi sayısının yükselmesinde "Milli Parklar Mobil Uygulaması"nın da payı bulunuyor.

Korunan alanlarını cep telefonlarına taşıyan taşıyan mobil uygulamayla söz konusu alanlar hakkında bilgi alınabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
BayramTatiliMilliPark
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