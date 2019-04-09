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Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Ankara'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Ankara'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 09:28
Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Kore müziği ve danslarını tanıtmak üzere Güney Kore'den Ankara'ya gelen sanatçılar gösterilerini sergiledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Farabi Salonu'ndaki gösteriye Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Gilnori, Taepyeong, Gyeonggi, Arirang, Samulnori, Bongsan Tal, Nori ve geleneksel pop olmak üzere Kore kültürüne ait şarkıların seslendirildiği ve dansların sergilendiği gösteriyi izleyiciler ilgiyle izledi.

Anahtar Kelimeler:
Koremüziği
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