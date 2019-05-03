Bakü'de 'Akif'ten Vahabzade'ye İki Şair Bir Şiir - İstiklal' paneli

TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ve Bakü Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla, Sebilürreşad Kültür Eğitim ve Medeniyet Derneği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile çok sayıda yazar ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Özoral etkinlikte yaptığı konuşmada, hem Mehmet Akif hem de Vahabzade'nin inançlarından hiçbir zaman taviz vermeyen, her türlü tehlikeyi göze alarak mücadele eden istiklal şairleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hebibbeyli de İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in Azerbaycan'da da sevildiğini ve şiirlerinin okunduğunu söyledi.

Bahtiyar Vahapzade'nin şiirlerinin de Türkiye'de çok sevildiğini bildiklerini ifade eden Hebibbeyli, iki şairi eserlerinde ortaya koydukları istiklal düşüncesinin birleştirdiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım ise Vahabzade ile hayattayken görüşme fırsatı yakaladığını, onun her toplantıda Mehmet Akif'i sevdiğini anlattığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, her iki şairin de Türk milleri için önemli değer olduğunu vurguladı.

Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Mehmet Akif ve Vahabzade'nin farklı dönemlerde yaşasalar da aynı kaynaktan beslendiklerini, eserleriyle milletin duygularına tercüman olduklarını belirtti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Türk dünyasının önemli isimleri Mehmet Akif ve Vahabzade'nin her zaman anılmasının ve onların edebi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsetti.

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan, Mehmet Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın sadece Türk milletinin değil bütün mazlum milletlerin duygularını dile getiren marş olduğunu vurguladı.

EkoAvrasya Genel Başkanı Hikmet Eren, Mehmet Akif ve Vahabzade'nin en önemli ortak özelliğinin istikrar şuuru olduğunu kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Akif ve Vahabzade'nin birbirine çok benzediklerini, asla eğilmediklerini, doğru bildikleri yoldan dönmediklerini, şiirlerinde benzer duyguları paylaştıklarını söyledi.

Mehmet Akif ve Vahabzade'nin hayatları, fikir ve edebiyat dünyaları da dahil tüm yönleriyle ilgili sunumların yapılmasıyla devam eden panelde katılımcılara Sebilürreşad Mecmuasının "İki Şair Bir Şiir - İstiklal" manşetli özel sayısı ile Safahat kitabı dağıtıldı.