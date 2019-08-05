Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98673
ALTIN
261.921
DOLAR
5.5601
STERLİN
6.7622
EURO
6.2266
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de...
ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi
ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm...
Jennifer Lopez Antalya’da
Jennifer Lopez Antalya’da

Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu

Akademisyen Recep Tekeli ile evlendikten sonra Aydın'a yerleşen Japon Takabe Yoko, saz ve türkülere ilgisiyle dikkati çekiyor.

Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu

Akademisyen Recep Tekeli ile evlendikten sonra Aydın'a yerleşen Japon Takabe Yoko, saz ve türkülere ilgisiyle dikkati çekiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53
Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu

Aydın'da yaşayan Japon gelin Takabe Yoko, bağlama ve türkülerden vazgeçemiyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen Takabe, 1994'te dil eğitimi için İngiltere'ye gitti. Takabe, kendisi gibi burada dil eğitimi alan akademisyen Recep Tekeli ile 1999'da evlendi. İngiltere'deki eğitimlerini tamamlayan çift, 2002 yılında Türkiye'ye döndü.

Bir süre Ankara'da yaşayan çift, Tekeli'nin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'ne atanmasının ardından Aydın'a yerleşti. Burada Türk kültürü hakkında araştırmalar yapan Takabe, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde saz kursuna başladı.

Elinde bağlamasıyla haftanın belirli günleri kursun yolunu tutan Takabe, bu konuda kendini geliştirmek ve yeni türküler öğrenmek için yoğun çaba harcıyor. Evinde sazını elinden düşürmeyen Japon gelin, eşiyle türküler söylüyor.

"Aşık Veysel'i çok seviyorum"

Takabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'a taşındıktan sonra Türkçeyi daha iyi konuşmaya başladığını söyledi.

Televizyondan takip ettiği türkü programlarının çok hoşuna gittiğini anlatan Takabe, şöyle konuştu:

"Onları izlerken 'Onlar gibi çalacağım.' dedim. Sonra bağlama kursuna yazıldım. İlk zamanlar zorlandım ancak yavaş yavaş çalınca keyif almaya başladım ve devam ettirdim. Bağlama çalarken türküleri de öğrendim. Türkü sözlerinin anlamlarını öğrenmek için eşime ve kayınvalideme soruyordum. İlk önce Aşık Veysel'in türküsünü öğrendiğim için onu çok seviyorum. Tüm türküleri öğrenmek istiyorum."

"Artık yabancı bir gelin değil"

ADÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekeli ise eşinin saz çalma isteğinin kendisini çok mutlu ettiğini, elinden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Eşinin, Türk kültürünü öğrenmek için çok çaba harcadığını anlatan Tekeli, "Onu saz çalarken görmek beni mutlu ediyor. Bu aynı zamanda kendisinin Türkiye'deki toplum hayatından kopuk olmadığının göstergesi. Türkiye'de o artık yabancı bir gelin değil. 'Japon gelin' diyorlar ama artık toplumun bir parçası haline geldi. Saza merakı da bunun bir göstergesi." diye konuştu.

Bağlama öğretmeni Üzeyir Gülsever de Takabe'nin kendisini çok geliştirdiğini ve azmiyle herkese örnek olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
JaponGelinBağlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jennifer Lopez Antalya’da
Jennifer Lopez Antalya’da
En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım
En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim