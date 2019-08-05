Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu

Aydın'da yaşayan Japon gelin Takabe Yoko, bağlama ve türkülerden vazgeçemiyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen Takabe, 1994'te dil eğitimi için İngiltere'ye gitti. Takabe, kendisi gibi burada dil eğitimi alan akademisyen Recep Tekeli ile 1999'da evlendi. İngiltere'deki eğitimlerini tamamlayan çift, 2002 yılında Türkiye'ye döndü.

Bir süre Ankara'da yaşayan çift, Tekeli'nin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'ne atanmasının ardından Aydın'a yerleşti. Burada Türk kültürü hakkında araştırmalar yapan Takabe, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde saz kursuna başladı.

Elinde bağlamasıyla haftanın belirli günleri kursun yolunu tutan Takabe, bu konuda kendini geliştirmek ve yeni türküler öğrenmek için yoğun çaba harcıyor. Evinde sazını elinden düşürmeyen Japon gelin, eşiyle türküler söylüyor.

"Aşık Veysel'i çok seviyorum"

Takabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'a taşındıktan sonra Türkçeyi daha iyi konuşmaya başladığını söyledi.

Televizyondan takip ettiği türkü programlarının çok hoşuna gittiğini anlatan Takabe, şöyle konuştu:

"Onları izlerken 'Onlar gibi çalacağım.' dedim. Sonra bağlama kursuna yazıldım. İlk zamanlar zorlandım ancak yavaş yavaş çalınca keyif almaya başladım ve devam ettirdim. Bağlama çalarken türküleri de öğrendim. Türkü sözlerinin anlamlarını öğrenmek için eşime ve kayınvalideme soruyordum. İlk önce Aşık Veysel'in türküsünü öğrendiğim için onu çok seviyorum. Tüm türküleri öğrenmek istiyorum."

"Artık yabancı bir gelin değil"

ADÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekeli ise eşinin saz çalma isteğinin kendisini çok mutlu ettiğini, elinden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Eşinin, Türk kültürünü öğrenmek için çok çaba harcadığını anlatan Tekeli, "Onu saz çalarken görmek beni mutlu ediyor. Bu aynı zamanda kendisinin Türkiye'deki toplum hayatından kopuk olmadığının göstergesi. Türkiye'de o artık yabancı bir gelin değil. 'Japon gelin' diyorlar ama artık toplumun bir parçası haline geldi. Saza merakı da bunun bir göstergesi." diye konuştu.

Bağlama öğretmeni Üzeyir Gülsever de Takabe'nin kendisini çok geliştirdiğini ve azmiyle herkese örnek olduğunu kaydetti.