Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
88533
ALTIN
247.380
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7924
EURO
6.8203
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
İstanbul yenileme seçimi için süreç başladı
İstanbul yenileme seçimi için süreç...
'YSK kararına aleyhimize de lehimize de olsa saygı duymalıyız'
'YSK kararına aleyhimize de lehimize...
'YSK'nin kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'
'YSK'nin kararı milli iradenin hakem...
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları...

Avusturya’nın en eski tiyatrosunda Osmanlı sergisi

Avusturya’nın Grein kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler meraklılarının ilgisine sunuldu.

Avusturya’nın en eski tiyatrosunda Osmanlı sergisi

Avusturya’nın Grein kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler meraklılarının ilgisine sunuldu.

Editör
Editör
11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:29
Avusturya’nın en eski tiyatrosunda Osmanlı sergisi
Viyana

Avusturya’nın Grein kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler meraklılarının ilgisine sunuldu.

Almanca konuşulan ülkelerin en eski tiyatrosu olarak kabul edilen ve 1791’den bu yana halen aktif bir şekilde kullanılan Grein Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda, mehteran takımına ait çeşitli çalgı aletlerinin yanı sıra Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarların yer aldığı sergi açıldı.

Serginin açılışında konuşan küratör Dr. Klaus M. Pollheimer, Tuna Nehri'ne kıyısı olan çeşitli ülkelerin çok sayıda kentinin yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak yaptığı Tuna Opera Festivali'nin bu yılki programında tiyatrolarında ünlü Avusturyalı besteci Joseph Haydn’ın Türk Operası'nı sahneleyeceklerini söyledi.

Pollheimer, 18. yüzyılın başlarında bestelen eserin sahnelenmesi öncesinde Grein kenti sakinlerini, eserde anlatılan Osmanlı dönemine ait kıyafet, çalgı ve aksesuarlarla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kültürün toplum ve ülkeleri yakınlaştırmakta önemli bir rol oynadığını anlatan Pollheimer, "Geçmişte çatışmayı, ayrışmayı simgeleyen birçok unsur bugün birlikteliğe ve beraberliğe hizmet ediyor. Geçmişte iki ülke arasında yaşanan çatışmaların sembolleri bugün iki kültürün daha iyi anlaşılması için bizleri bir araya getiriyor." diye konuştu.

Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan da enstitü olarak ülkenin en eski tiyatrosunda Osmanlıya ait unsurların sergilenmesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Avusturyalı bestecinin eserinde 18. yüzyılda Osmanlıda yaşanan bir aşk hikayesini anlattığını söyleyen Doğan, kurum olarak o döneme ait sultan serpuşları, yeniçeri kıyafetleri ve müzik aletlerini temin ederek Avusturyalı sanatseverlerle buluşturduklarına işaret etti. Doğan, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Avusturya’da Türk kültürünün daha iyi tanınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanca konuşulan bölgenin en eski tiyatrosunda Osmanlıya ait eserlerin sergilenmesi, bizler için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Tarihi tiyatroda, klasik müzik dinletisinin ardından ardından davetliler, sergilenen Osmanlı dönemine ait eserleri yakından inceledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ün Milli Mücadele dönemi opera sahnesine taşınıyor
Atatürk'ün Milli Mücadele dönemi opera sahnesine taşınıyor
'Çok müthiş bir gönül hazinesi var burada'
'Çok müthiş bir gönül hazinesi var burada'
Türkiye'nin eserleri Türkiye'ye
Türkiye'nin eserleri Türkiye'ye
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim