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Avrupa, Türk yönetmenin "Misafir"iyle ön yargıları yıkmaya çalışıyor

Yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun, Suriyelilerin dramını anlattığı ödüllü film "Misafir", göçmenlere yönelik ön yargıları yıkmak için Avrupa'daki okul sinemalarında gösteriliyor.

Avrupa, Türk yönetmenin "Misafir"iyle ön yargıları yıkmaya çalışıyor

Yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun, Suriyelilerin dramını anlattığı ödüllü film "Misafir", göçmenlere yönelik ön yargıları yıkmak için Avrupa'daki okul sinemalarında gösteriliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 10:45
Avrupa, Türk yönetmenin "Misafir"iyle ön yargıları yıkmaya çalışıyor

"Her Şey Aşktan" ve "Acı Tatlı Ekşi" filmleriyle dikkati çeken yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun Suriyeli sığınmacıların dramını anlattığı ödüllü filmi "Misafir", Avrupa'daki okullarda da gösteriliyor.

1. Uluslararası Mülteci Film Festivali'ne katılmak üzere İzmir'e gelen Andaç Haznedaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misafir'in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti.

Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını kaydeden Haznedaroğlu, "Ayağı kırılan bir Suriyeli çocukla karşılaşmamdan yola çıktım. Filmde kendi hikayemi anlattım." diye konuştu. 

"Yarın savaş çıkarsa sen ne yaparsın?" diye düşündüğünü ve ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sığınmacıların yaşamına tanıklık ettiğini belirten Haznedaroğlu, Suriye sınırında yaklaşık 500 aileyle görüştüğünü ifade etti.

İzlenimlerinin ardından Suriyeli bir kadın ve çocuğunun sınırdan geçme hikayesini beyaz perdeye aktardığını dile getiren Haznedaroğlu, 4 yıl süren çalışmalar sonucu Misafir'in 2017'de çekildiğini vurguladı.

"Gerçek hikaye olduğu için izleyici çok etkileniyor"

Misafir'in birçok festivale katıldığını ve ödüllerle döndüğünü kaydeden Haznedaroğlu, düşünceleri değiştiren filmin asıl bu şekilde başarıya ulaştığını dile getirdi.

Öncelikle kendi yaşamında göçmenlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şöyle devam etti:

"Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa'da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili ön yargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı. Yüzde 90'ı gerçek bir hikaye olduğu için izleyici çok etkileniyor."

Haznedaroğlu, filmin ilk olarak Avusturya'daki okullarda öğrencilere izletildiğini anlattı.

"Öykünün kahramanı 2 yaşındaki çocuğu bir daha göremedim"

Filmin başrolünde oynayan 8 yaşındaki Rawan Skef'in Türkiye'den Yunanistan'a geçtiğini kaydeden Haznedaroğlu, göçmen kamplarında yaşadıktan sonra Almanya'ya ulaşan çocuk oyuncuyla hala görüştüklerini ifade etti.

Öykünün gerçek kahramanı olan ve kendisini göçmenlerin yaşamıyla tanıştıran 2 yaşındaki çocuğu ise bir daha göremediğini belirten Haznedaroğlu, "Yaşadıkları yere bir kez daha gittim, orada yoktu. Belki savaşa döndüler, bilmiyorum bir daha görmedim. Aynı şekilde annesini, babasını kaybetmiş o kadar çok çocukla bir araya geldim ki aslında bu hepsinin hikayesiydi. Bu öykü devam ediyor. En azından benim hayatımı değiştirdiği için devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hem yurt içinden hem yurt dışından ödüller aldı

Antalya Film Festivali'nde "Avni Tolunay Seyirci Ödülü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En iyi Film ve Kurgu Ödülü" alan Misafir, Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinden "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri ile döndü.

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Avrupa
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