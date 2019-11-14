Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104893
ALTIN
270.438
DOLAR
5.7410
STERLİN
7.3978
EURO
6.3342
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş...
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok...
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru...

'Asfaltın Kralları' izleyici ile buluşacak

Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı "Asfaltın Kralları" izleyici ile buluşacak.

'Asfaltın Kralları' izleyici ile buluşacak

Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı "Asfaltın Kralları" izleyici ile buluşacak.

14 Kasım 2019 Perşembe 12:48
'Asfaltın Kralları' izleyici ile buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

James Mangold'un yönettiği Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı "Asfaltın Kralları" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ağırlıklı biyografik film; 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Başroldeki Christian Bale ve Matt Damon ikilisinin nefes kesen performansına yan rollerde Caitriona Balfe, Tracy Letts, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe ve Ray McKinnon eşlik ediyor.

"Söz Vermiştin"

Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı "Söz Vermiştin"; açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim'in aşk hikayesini anlatıyor.

Baran Seyhan'ın senaryosuna imza atıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer ve sinema yazarı Sadi Çilingir de rol aldı.

"Bir Kadın Zaferi"

Maria Peters'ın yazıp yönetmenliğini yaptığı "Bir Kadın Zaferi", uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico'nun hikayesini konu ediniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1926 yılında geçen dram türündeki biyografinin başrollerinde Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent ve Richard Sammel oynuyor.

"Ve Sonra Dans Ettik"

Levan Akin'in senaryosunu yazıp yönettiği İsveç yapımı "Ve Sonra Dans Ettik" adlı filmde Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli ve Tamar Bukhnikashvili gibi isimler rol aldı.

İsveç'in bu yılki Oscar aday adayı olan film; geleneksel Gürcü folkloruna uygun bir dans eğitimi alan Merab'ın, dans ekibine dahil olan Irakli ile rekabete dönüşen ilişkisini konu alıyor.

"Gece Gelenler"

Fuat Yılmaz'ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun ve Halil Topal gibi isimlerin yer aldığı "Gece Gelenler", şamanik ögelerin yer aldığı bir korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

"Kraliçe Lear"

Belgesel film "Kraliçe Lear"; Pelin Esmer'in hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların, Toroslardaki köylere yaptıkları 30 günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

"Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk"

Leon Ding'in yönetmenliğini üstlendiği "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Asfaltın KrallarıSinema Vizyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diziler Latin Amerika ülkelerinde Türk isimlerini yaygınlaştırıyor
Diziler Latin Amerika ülkelerinde Türk isimlerini yaygınlaştırıyor
'Diriliş Ertuğrul' hayranı Singapurlu Profesör: 'Dizi, adalet arayanlara hitap ediyor'
'Diriliş Ertuğrul' hayranı Singapurlu Profesör: 'Dizi, adalet arayanlara hitap ediyor'
Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri Roma ve Viyana'da gösterilecek
Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri Roma ve Viyana'da gösterilecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim