Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına gün sayıyor

Ankara Uluslararası Film Festivali, 30'uncu yılında 120 filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Toplam 11 filmin yarışacağı festival kapsamında, Nebil Özgentürk'ün "Nazım'ın Kanatları" belgeselinin Türkiye prömiyeri yapılacak. Aytaç Arman'ın anısına "Düşman" filminin özel gösterimi gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 30'uncusu 18-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, AA muhabirine, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, büyük bir heyecanla bekledikleri 30'uncu yılın açılış töreninin, 18 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda Moğollar konseriyle yapılacağını bildirdi.

Açılış gecesinde vakıf tarafından verilen onur ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini belirten Demirkol, "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne Kadir İnanır, "Sanat Çınarı Ödülü"ne Nazlı Eray, "Kitle İletişim Ödülü"ne Gülse Birsel'in layık görüldüğünü hatırlattı.

Festival filmlerinin Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gösterileceğini bildiren Demirkol, sinemaseverlerin uzun ve kısa metrajlı 120'ye yakın filmi 3 farklı salonda izleyebileceğini ve bilet satışının dün başladığını duyurdu.

Demirkol, festivalde 11 filmin yarışacağını, "En İyi Film Ödülü"nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen "Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü"nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin lira ödül verileceğini söyledi.

Ankara Film Festivali'nin ilk günden itibaren kısa filmlere önem verdiğini vurgulayan Demirkol, "Kısa Sınır Tanımaz", "Yolu Festivalden Geçenler", "Türkiye Kısa Bağımsız Canlandırma Filmleri", "Balkan Hikayeleri" seçkilerinin festivalde yer alacağını bildirdi.

Dünya sinemasından önemli örneklere yer vereceklerini dile getiren Demirkol, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan filmlerden oluşan bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Demirkol, "Berlin'de 'En İyi İlk Film Ödülü'nü alan Türk yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'ın 'Oray' filminin gösterimini de yapacağız." dedi.

Demirkol, festivalde Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 30'uncu yılına özel "Duvar Yıkılırken" bölümüne de yer verdiklerini anlatarak, "dünyanın yaşayan en iyi yönetmeni" olarak nitelenen Alman Werner Herzog'un filmlerinin de bu kapsamda izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Dünya seçkisinde, Fransız Yeni Dalga'nın tek kadın yönetmeni Agnes Varda'nın da anılacağını vurgulayan Demirkol, "Kendini Orta Avrupa Dörtlüsü olarak tanımlayan Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan önemli yönetmenlerin filmleri var." diye konuştu.

Aytaç Arman unutulmadı

Demirkol, hem Türk sineması hem de Uluslararası Ankara Film Festivali için önem taşıyan Aytaç Arman anısına "Düşman" filminin özel gösteriminin yapılacağını, Yılmaz Güney'in yazdığı, Zeki Öktem'in yönettiği Düşman'ın 26 Nisan Cuma günü, sanatçının ailesinin katılımı ve Atilla Dorsay'ın sunumuyla gösterileceğini kaydetti.

30 bin lira destek alacak proje belirlenecek

Dünya Kitle İletişim Vakfınca birinci ve ikinci filmini çeken yönetmenlere "Proje Destekleme Ödülü" verdiklerini bildiren Demirkol, bu yıl 100'ün üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.

Demirkol, ilk elemeyle 10 projenin seçildiğini, festival kapsamında ödül alınacak projenin de belirleneceğini ve 30 bin lira destek sağlanacağını anlattı.

Nazım'ın Kanatları'nın prömiyeri yapılacak

İrfan Demirkol, Nebil Özgentürk'ün belgesel filmi Nazım'ın Kanatları'nın Türkiye prömiyerinin festivalde yapılacağını bildirdi.

Filmde Nazım Hikmet'in hayatının çok bilinmeyen bir yönünün ele alındığını belirten Demirkol, "Sovyet Rusyası'nda yaşadığı Stalin'in baskı döneminde Nazım pek çok yazar ve şaire kol kanat germiş. Belgeselde bu kişilerin torunlarıyla yapılan röportajlar yer alıyor." dedi.

Zülfü Livaneli'nin Etkilendiği Yazarlar Fotoğraf Sergisi

Festival kapsamında, söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinliklere de yer verileceğini ifade eden Demirkol, bunlardan birinin Zülfü Livaneli'nin Etkilendiği Yazarlar Fotoğraf Sergisi olduğunu belirtti.

Demirkol, Ara Güler'in çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışının Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 22 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

30'uncu yıla özel

Festivalin 30'uncu yılı için bir belgesel ve kitap hazırladıklarını dile getiren Demirkol, bu uzun soluklu serüveni kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Belgesel için TRT arşivlerinden yararlandıklarını anlatan Demirkol, hazırlanan filmin festivalin son cuma akşamı tüm festival emekçilerinin katılacağı bir galayla gösterileceğini anlattı.

Demirkol, ödül heykelciğinde de değişikliğe gittiklerini anlatarak, "30 yıl önceki forma döndük." ifadesini kullandı.