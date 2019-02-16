Ankara Sanat Galerisi'nde

ANKARA (AA) - Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi kufi hattatı Recep Minga'nın "kufi hilye" eserlerinden oluşan "İkinci Nokta" sergisi açıldı.

Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergi açılışında konuşan Minga, kufi ile tanışmasının eskilere dayandığını, 1987'den beri hat ile uğraştığını belirtti.

İslam yazı sanatının ilk yazı tipi olmasıyla önemini korumaya devam kufiye ilişkin bilgi veren Minga, bu hat çeşidinin "makili" yazı olduğunu vurguladı. Kufinin çağa çok uygun olduğunu anlatan Minga, 25 tablonun hilye olduğunu, hilyede "besmele" gibi ana unsurların bulunduğunu kaydetti.

Minga, kufi tarzda hilyenin aslında çok alışıldık bir yazı tipi olmadığını, daha çok mimari yazı tarzı olarak Selçuklular zamanında camilerin dışında kullanıldığını anlattı.

Çok sayıda sanatseverin de açılışına katıldığı sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.