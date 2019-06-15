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Ankara'da geleneksel Türk silahları müzesi açıldı

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay, kılıç, zırh, balta gibi geleneksel silah ve savaş malzemelerinin sergilendiği "Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi" Ankara'da ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara'da geleneksel Türk silahları müzesi açıldı

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay, kılıç, zırh, balta gibi geleneksel silah ve savaş malzemelerinin sergilendiği "Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi" Ankara'da ziyaretçilerini bekliyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:56
Ankara'da geleneksel Türk silahları müzesi açıldı

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay, kılıç, zırh, balta gibi geleneksel silah ve savaş malzemelerinin sergilendiği "Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi" Ankara'da açıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde açılan, Türk devletlerinin kullandığı savaş malzemelerinin yanı sıra geleneksel silahları yapma ve kullanma tekniklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı müze, savaş tarihine de ışık tutuyor.

Müze sahibi Muhiddin Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta okçuluk olmak üzere Türk savaş tekniklerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla açtıkları müzede 8 yıllık çalışmanın sonucunda oluşan koleksiyonun sergilendiğini belirtti.

Koleksiyon içerisinde Türk devletlerinin kullandığı farklı dönemlere ait 500 ok ucu bulunduğunu söyleyen Uyanık, "Müzemizde kılıç, yay, ok, gürz, miğfer, kalkan, hançer gibi birçok malzeme bulunuyor. Türk askerlerinin kuşandığı tüm pusatların mevcut olduğu müzemizde 2 bin 300 kayıtlı envanter yer alıyor." dedi.

Uyanık, müzede, orijinalleriyle birebir özelliklerde üretilen geleneksel silahların da yer aldığına işaret ederek, ziyaretçilerin bunları dokunarak inceleyebileceklerini kaydetti.

Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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MüzeAnkara
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