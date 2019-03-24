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Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı

Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı

Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 09:29
Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı

Türk Halk Oyunları Vakfınca, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması'na, ülkenin farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı. 

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Hollanda'nın Soest kentinden "Efeler Taburu" ekibi olurken Belçika'nın Brüksel kentinden yarışmaya katılan "Dillere Destan" ekibi ikinci, Amsterdam'dan katılan "Palonia" ekibi ise üçüncü oldu.

Son Güncelleme: 24.03.2019 09:31
Anahtar Kelimeler:
Anadolunun Kalbi
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