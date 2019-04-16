'Anadolu'nun Kadın Gücü' tasarımlarla ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik'in Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün (DÖSİMM) iş birliği ile kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla düzenlediği "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışması rekor başvuru ile sona erdi.

24 Ekim 2018 tarihinde başlayan yarışmaya, Türkiye'nin dört bir tarafından 946 tasarımcı ve üretici kadın katıldı. 31 ocak 2019'da sona eren yarışmanın ardından değerlendirme kurulu ön eleme yaparak, her kategori için 5 isim belirledi.

Finale kalan 5 kategoriden 25 tasarım ve ürünler, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, KAGİDER Başkanı ve directComm Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, Vogue Dergisi Yayın Direktörü Seda Domaniç, tasarımcı ve Dressbest ortağı Canan Göknil, Anatoli Kurucusu Beyhan Bağış, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Üyesi Aşkın Asan, Sanat Tarihçisi Kıymet Giray, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Sibel Sevim, El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü Gülnur İz Yılmaz ve Avukat Jülide Ertürk tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

"Anadolu" teması altında Türkiye'nin kültürel değerlerinin yansıtıldığı tasarımlar ve el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yarışmanın birincileri, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Takı", "tekstil", "ev ve dekorasyon", "kahve seti" ve "illüstrasyon" kategorilerinde düzenlenen yarışmanın birincileri onar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirildi. Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirme tarafından seçilen 25 kadın üretici ise Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tedarikçi grubuna alındı.

Jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda; takı kategorisinde Işın Çaçur, tekstil kategorisinde Burcu Çipiloğlu, ev & dekorasyon (züccaciye) kategorisinde Burcu Yürek Uğur, kahve seti kategorisinde Tansel Baybara, illüstrasyon kategorisinde ise Nazlı Gürgan en yüksek puanı alarak birinci seçildi.

Anadolu'nun Kadın Gücü yarışmasına en fazla başvuru 327 ile ev & dekorasyon kategorisine yapıldı. Bunu sırasıyla 249 başvuru ile takı kategorisi, 226 başvuru ile tekstil kategorisi izledi.

"Üretim ve tasarımda kadın havuzunu genişleteceğiz"

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, projenin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Kadınların, hayatın içinde daha çok var olmalarını arzu ettiklerini belirten Korkmaz, "Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesini bir sosyal sorumluluk bilinciyle ortaya çıkardık. Bu projeyle birlikte girişimci kadınların tasarladıkları ürünlere müze ve satış noktalarımızda yer vererek, onlara bir fırsat sunmayı hedefledik. Projemiz kadınlardan çok ilgi gördü. Her yıl bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız. Üretim ve tasarımda kadın havuzunu genişleteceğiz.'' diye konuştu.

"Anadolu'nun ilham perilerini buluyoruz"

İstatistiklere göre Türkiye'de turizm amaçlı seyahat edenlerin ancak yüzde 15'inin müze mağazalarını ziyaret ettiğini ifade eden Korkmaz, şu bilgileri aktardı:

"Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20'ye sonra da yüzde 25'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ve DOSİMM iş birliği ile düzenlediğimiz bu yarışma, bizler için şimdiden bir gurur kaynağı oldu. Bu proje ile Anadolu'nun ilham perilerini ortaya çıkarıyoruz. Seçkin bir jüri tarafından 5 ayrı kategoride değerlendirilecek ürün ve tasarımlar, Anadolu Kültürel Girişimcilik çatısı altındaki 133 müzenin 147 mağazasında ziyaretçilerle buluşarak satışa sunulacak."

"Müze mağazaları en önemli tanıtım noktaları"

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Merkez Müdürü Murat Usta da müze mağazalarının Türkiye'nin kültürünün dünyaya tanıtılması açısından en önemli tanıtım noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze bulunduğunu belirten Usta, bu müzelerin içindeki her mağazanın, Türk kültürünü dünyaya anlatmak için birer tanıtım noktası olduğunu ifade etti.

Bu noktalar ne kadar etkili kullanabilir, ne kadar çok katma değerli ürünle beslenebilirse mağazalara giren turist sayısının da o kadar arttırılmış olacağını kaydeden Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90'ı yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek. Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesi bizim için çok değerli. 900'ü aşkın kadın girişimcimizin yarışmaya katılım göstermesi bizi çok sevindirdi. Seçim yaparken çok zorlandık. Uzman jürimize de seçimde gösterdikleri titiz çalışma nedeniyle teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenleri ödülleri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Halil Korkmaz ve Murat Usta tarafından takdim edildi.