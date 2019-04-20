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'Aleko' Operasının prömiyeri yapıldı

Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

'Aleko' Operasının prömiyeri yapıldı

Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Nisan 2019 Cumartesi 10:15
'Aleko' Operasının prömiyeri yapıldı

Rus besteci ve piyano virtüözü Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" seyirciyle buluştu.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Doğan Çelik, Aleko için yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

İzleyicinin çingenelerin yaşamından bir kesit bulacağını belirten Çelik, Rusça sahnelendiği için solistlerin yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını, son aşamada 3 ay önce de dekor, kostüm, koreografi gibi ön hazırlıkları yaptıklarını ve konsepti hazırladıklarını kaydetti.

Hikayenin içinde bir aşk hikayesi ve bir dram olduğunu belirten Çelik, İstanbul'da ilk kez sahnelenen operaya yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Eserin daha önce Fransa'da da sahnelendiğini anımsatan Çelik, "Biz klasik sahneledik. Dönemin Rus çingenelerini, dansları ve oyunuyla o bölgeyi insanlarımıza yaşatmaya çalıştık ve umarım bunu da sağladık. Uzun seneler oynayacağını düşündüğüm bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

Hande Soner Ürben ise oynadığı Zemfira karakterine ilişkin bilgi vererek, Aleko'nun Rahmaninov'un tamamlayabildiği 3 operasından biri olduğunu vurguladı.

İlk kez sahneledikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ürben, "Aleko, çingenelerin göçebe hayatlarına uygun özgürlükçü ruhlarını dans ve müzikle Rahmaninov'un bestesi ve Puşkin'in şiirleriyle anlatıyor." şeklinde konuştu.

Rusça orijinal dilinde sahnelenmesinin önemine dikkati çeken Ürben, "Rahmaninov benim çok etkilendiğim bir Rus besteci ve ilk defa Rahmaninov'un eserini seslendiriyorum. Benim için en önemli kıstas, eserin Türkçeye uyarlanmadan orijinal dilinde sahnelenmesi." dedi.

Operanın dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, koreografisini Nil Berkan, ışık tasarımını Taner Aydın üstlendi.

Doğan Çelik'in sahneye koyduğu eserde, Alper Göçeri, Muzaffer Soydan, Hande Soner Ürben, Göktuğ Alpaşar ve Nursel Dinler Yazman'ın arasında bulunduğu isimler rol aldı.

Rusça seslendirilen eserde, Rus genci Aleko'nun çingene kızı Zemfira'ya olan trajik aşkı konu ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Opera
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