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Akülü aracıyla istediği yere gidebilecek

- Şanlıurfa'da her gün dayısının sırtında okula götürdüğü 7 yaşındaki engelli Ahmet Tarhan'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü araç hediye edildi - Ahmet Tarhan: - "Artık istediğim yere kimseden yardım almadan gidebileceğim için mutluyum"

Akülü aracıyla istediği yere gidebilecek

- Şanlıurfa'da her gün dayısının sırtında okula götürdüğü 7 yaşındaki engelli Ahmet Tarhan'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü araç hediye edildi - Ahmet Tarhan: - "Artık istediğim yere kimseden yardım almadan gidebileceğim için mutluyum"

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
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Akülü aracıyla istediği yere gidebilecek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, okula dayısının sırtında gidip gelen bedensel engelli 7 yaşındaki Ahmet Tarhan'ın yüzü, Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen akülü araç sayesinde güldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ilçesinin kırsal Tepedibi Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tarhan, akraba evliliği nedeniyle bedensel engelli dünyaya geldi.

Bu eğitim öğretim yılında okula başlayan ve dayısının sırtında okula gidip gelen Tarhan'ın durumunu öğrenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, sınıfında ziyaret ettiği çocuğa akülü araç hediye etti.

Tarhan'ın dayısı İsa Tekin, belediye ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha önce yeğenini okula götürürken çok zorlandığını belirten Tekin, "Belediyeden akülü sandalye talep ettim. Bugün bu talebimiz yerine getirildi. Ahmet artık okula gidiş gelişlerinde zorluk yaşamayacak." diye konuştu.

Akülü aracına kavuşan Ahmet Tarhan da artık istediği yere kimseden yardım almadan gidebileceği için mutlu olduğunu söyledi.

Sandalyesini yanından ayırmadığını anlatan Tarhan, "Hayalimdeki sandalyeye kavuştum. Bana ulaşmasına aracılık eden herkese ve en başta da belediyeye çok teşekkür ediyorum." dedi.


Anahtar Kelimeler:
Ahmet TarhanAkülü SandalyeŞanlıurfaYardım
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