8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu

Aydın'da 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ilkokul öğrencisi Doğu Balyemez, Almanya'da davet edildiği yarışmada dünya ikincisi oldu.

Efeler Ticaret Odası İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Doğu Balyemez'i müzik öğretmeni olan babası Arif Balyemez 8 ay önce piyanoya yönlendirdi. Piyanoyu babasının yardımıyla bir müddet öğrenmeye çalışan Doğu, sevmeyince bu enstrümanı çalmayı bıraktı. Babasının ikna etmesiyle yeniden piyano çalmaya başlayan Doğu, zamanla yeteneğini ortaya çıkardı.

Oğlunun her geçen gün daha da iyi piyano çalması üzerine baba Balyemez, Bursa'da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç'le iletişime geçti ve oğlunun videolarını paylaştı.

Bursa'da bir konsere gelen New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'ya izlettirilen video sonrasında bu kente davet edilen Doğu Balyemez, Bursa'da sahne aldı.

Balyemez'in performansından etkilenen Poddubnaya, genç piyanisti Almanya'da düzenlenen "Musical Firework In Baden-Württemberg" yarışmasına davet etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 22-26 Nisan'da düzenlenen yarışmaya katılan Doğu, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu.

Vali Köşger'i ziyaret etti

Doğu, Almanya'daki başarısının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Vali Köşger, Doğu'nun başarısının kendilerini de gururlandırdığını belirtti.

Başarılı olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Doğu Balyemez ise "Belki sonra Fransa, İtalya ve Amerika'da düzenlenen yarışmalara da giderim. Böyle şeyler düşünüyorum. Hedefim çok çalışıp dünya birincisi olmak. Önceden hiç istemiyordum piyano çalmayı. Uzun süre çalmadım, sonra başladım. Çok çalıştım ve çok iyi oldum." diye konuştu.

Baba Arif Balyemez de oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.