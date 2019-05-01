Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu

Aydın'da 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ilkokul öğrencisi Doğu Balyemez, Almanya'daki yarışmada dünya ikinciliğine layık görüldü.

8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu

Aydın'da 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ilkokul öğrencisi Doğu Balyemez, Almanya'daki yarışmada dünya ikinciliğine layık görüldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:44
8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu

Aydın'da 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ilkokul öğrencisi Doğu BalyemezAlmanya'da davet edildiği yarışmada dünya ikincisi oldu.

Efeler Ticaret Odası İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Doğu Balyemez'i müzik öğretmeni olan babası Arif Balyemez 8 ay önce piyanoya yönlendirdi. Piyanoyu babasının yardımıyla bir müddet öğrenmeye çalışan Doğu, sevmeyince bu enstrümanı çalmayı bıraktı. Babasının ikna etmesiyle yeniden piyano çalmaya başlayan Doğu, zamanla yeteneğini ortaya çıkardı.

Oğlunun her geçen gün daha da iyi piyano çalması üzerine baba Balyemez, Bursa'da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç'le iletişime geçti ve oğlunun videolarını paylaştı.

Bursa'da bir konsere gelen New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'ya izlettirilen video sonrasında bu kente davet edilen Doğu Balyemez, Bursa'da sahne aldı.

Balyemez'in performansından etkilenen Poddubnaya, genç piyanisti Almanya'da düzenlenen "Musical Firework In Baden-Württemberg" yarışmasına davet etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 22-26 Nisan'da düzenlenen yarışmaya katılan Doğu, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu.

Vali Köşger'i ziyaret etti

Doğu, Almanya'daki başarısının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Vali Köşger, Doğu'nun başarısının kendilerini de gururlandırdığını belirtti.

Başarılı olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Doğu Balyemez ise "Belki sonra Fransa, İtalya ve Amerika'da düzenlenen yarışmalara da giderim. Böyle şeyler düşünüyorum. Hedefim çok çalışıp dünya birincisi olmak. Önceden hiç istemiyordum piyano çalmayı. Uzun süre çalmadım, sonra başladım. Çok çalıştım ve çok iyi oldum." diye konuştu.

Baba Arif Balyemez de oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Piyano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı belli oldu
Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı belli oldu
Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor
Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor
Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti
Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim