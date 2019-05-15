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72. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.

72. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:24
72. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı. 

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, "The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu üstleniyor.

Jüride Inarritu'nun yanı sıra 21 yaşındaki ABD'li aktris Elle Fanning, Gine asıllı Fransız yönetmen Maimouna N’Diaye, ABD'li yönetmen Kelly Reichardt, Polonyalı yönetmen ve yapımcı Pawel Pawlikowski, Fransız senarist, yönetmen ve çizgi film senaryo yazarı Enki Bilal, Fransız yönetmen ve senarist Robin Campillo, İtalyan yönetmen ve aktris Alice Rohrwacher ve Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos yer alıyor.

Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Once Upon A Time In Hollywood" filmi, dikkat çeken filmlerin arasında yer alıyor.

"Altın Palmiye" ve ana kategorideki ödüller için yarışacak 21 film şöyle:

- Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filmi

- Pedro Almodovar'ın "Douleur et gloire" filmi

- Marco Bellochio'nun "Il Traditore" filmi

- Diao Yinan'ın "The Wild Goose Lake" filmi

- Bong Joon Ho'nun "Parasite" filmi 

- Jean-Pierre ve Luc Dardenne'nin "Le jeune Ahmed" filmi

- Arnaud Desplechin'in "Roubaix, une lumiere" filmi

- Mati Diop'un "Atlantique" filmi

- Xavier Dolan'ın "Mathias et Maxime" filmi

- Jessica Hausner'in "Little Joe" filmi

- Abdellatif Kechiche'nin "Mektoub My Love: Intermezzo" filmi

- Ken Loach'ın "Sorry we missed you" filmi

- Ladj Ly'nin "Les miserables" filmi

- Terence Malick'in "A Hidden Life" filmi

- Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'in "Bacurau" filmi

- Corneliu Porumboiu'nun "La Gomera" filmi

- Ira Sachs'ın "Frankie" filmi

- Celine Sciamma'nın "Portrait de la jeune fille en feu" filmi

- Elia Suleiman'ın "It must be heaven" filmi

- Quentin Tarantino'nun "Once Upon A Time In Hollywood" filmi

- Justine Triet'in "Sybil" filmi

Toplam 4 binden fazla gazetecinin ve 90 ülkeden 2 binden fazla medya kuruluşunun akredite olduğu 12 gün sürecek festival için Cannes'a yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yaklaşık 700 güvenlik görevlisinin görev yapacağı festival döneminde, şehrin en yoğun caddesi olan Croisette'e, herhangi bir arabalı saldırıya karşı yaklaşık 665 büyük beton saksı konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Cannes
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