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30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 'Karanlıkta Islık Çalanlar'a ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nı "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesi kazandı.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 'Karanlıkta Islık Çalanlar'a ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nı "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesi kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 11:49
30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 'Karanlıkta Islık Çalanlar'a ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nda kazanan proje "Karanlıkta Islık Çalanlar" oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'na projeleriyle katılanlara dün bir otelde gün boyu mülakat yapıldı.

Yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve yönetmen-yapımcı Sevinç Baloğlu'ndan oluşan seçici kurul, sona kalan 10 projeyi değerlendirdi.

Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda akşam yapılan kokteylde kazanan açıklandı. Orta sınıf ailelerdeki bireylerin yalnızlığını ve bu yalnızlığı aşmadaki evrensel yanlışlıkları sinemaya absürt bir dille aktaran "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesiyle Pınar Yorgancıoğlu 30 bin liralık ödülü kazandı.

Ödül töreni 27 Nisan'da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katılımıyla yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Film Festivali
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